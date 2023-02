Tohle zjištění se podle slov Suchánkové nestalo jen impulsem k vypovězení smlouvy; nestandardní jednání ze strany dodavatelské firmy přimělo vedení policie i k tomu, že se obrátilo na odbor hospodářské kriminality středočeského policejního ředitelství.

„Podali jsme podnět pro možné podezření ze spáchání trestného činu podvodu ve stadiu pokusu podle § 209 odst. 1, 3,“ odkázala mluvčí na ustanovení trestního zákoníku, jež hovoří o uvedení někoho v omyl a způsobení větší škody. Při uvedené právní kvalifikaci by u soudu v případě uznání viny mohl být ve hře trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let a trest peněžitý.

Zastupitelé Středočeského kraje, které hejtmanka o komplikacích kolem policejní zakázky informovala, mají s touto věcí společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Původní ustanovení týkající se daru daru Středočeského kraje Policii ČR ve smlouvě z roku 2019.

Na stavební akce ve Školním policejním středisku v Sadské, zejména na opravy výukových místností, sociálních zařízení, rozšíření parkoviště a úpravy na střelnicích, chce policie využít část třímilionového finančního daru od kraje poskytnutého již v roce 2019 (darovací smlouvu za kraj tedy ještě podepisovala bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO). Nyní krajští zastupitelé schvalovali „prodloužení termínu realizace čerpání“.

Původně totiž darovací smlouva a její dva dodatky, postupně podepsané již za účasti nynější hejtmanky Peckové, stanovily, že na splnění sjednaného účelu má být dar použit do 31. prosince 2022 – s tím, že dar bude vrácen, pokud se tak nestane. Souhlas s další změnou termínu byl jednomyslný: „pro“ zvedlo ruce všech 45 přítomných zastupitelů. Nic tak nebrání uzavření třetího dodatku; s posunutím termínu o další rok.