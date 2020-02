Právě podvodné jednání se v rámci kyberkriminality řadí k nejčastějším skutkům. Netýká se jen nákupu zboží, kdy si prodejce nechá zaplatit předem, avšak nakonec pošle něco jiného nebo častěji vůbec nic, ale třeba i nabídek na zprostředkování práce v zahraničí, upozornila Čermáková, kde všude je na místě obezřetnost.

Internetových podvodů loni středočeská policie prošetřovala 460 – v průměru se tedy na ni obracel více než jeden oklamaný člověk denně. Předloni bylo těchto případů o 227 méně. Čermáková v té souvislosti připomněla, že při nákupu zboží nebo služeb na e-shopu je důležité důkladně si přečíst hodnocení ostatních uživatelů. Upozornila, že podvodné e-shopy zpravidla zboží nabízejí za nápadně nízké ceny – a pouze s jedinou možností způsobu platby.

„Podobný je postup v oblasti podvodných inzerátů (prodej elektroniky, prodej vozidel, prodej zvířat, pronájmy bytů). Do podvodného jednání lze začlenit také falešné sbírky a takzvané nigerijské podvody. Podvodníci e-mailem oslovují důvěřivce s prosbou o půjčku, aby se dostali k pohádkovému dědictví. Slibují k tomu také bohatou odměnu,“ připomněla mluvčí otřepané finty, které nicméně stále fungují. Lidé se snadno nechají obalamutit i nevyžádanými e-maily psanými velice špatnou češtinou bez skloňování.

K podvodným aktivitám se nicméně řadí také krádeže údajů z platebních karet a krádeže peněz z bankovních účtů pomocí takzvaných phishingových útoků. Jde o případy, kdy pachatelé zaznamenávají údaje sloužící k přístupu na bankovní účty, jež následně zneužívají k neoprávněnému odčerpávání peněz.

K obezřetnosti však policistka Čermáková vybízí i ty, kteří mají zájem pracovat v zahraničí – ať už hledají trvalý pracovní poměr, nebo brigádu. I v této oblasti se vyskytují podvody, přičemž pachatelé dokážou být velmi přesvědčiví; často mají i detailní informace o firmě, která práci v zahraničí skutečně nabízí.

„Vydávají se za zprostředkovatele nebo partnera společnosti, vše s obětí domluví – s tím, že pak se ozve někdo přímo z firmy. Následně na e-mail poškozeného přijde zpráva například od ředitele agentury s výzvou k zaplacení nemalého poplatku,“ uvedla Čermáková.

S upozorněním, že tento mail je však podvodný – stejně tak jako celé předchozí jednání. „Proto je třeba si vždy opravdu zjistit o agenturách a společnostech co nejvíce informací. Nezabere to mnoho času a může nám to ušetřit nemalou finanční částku,“ radí policistka.

Celkově středočeští policisté řešili v loňském roce 1368 případů kybernetické kriminality (ať už na úrovni trestných činů, nebo přestupků); meziroční nárůst dosahuje 721 skutků. Vedle podvodů se častěji opakují případy porušování autorských práv kopírováním produktů či čin označovaný jako neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací; tedy vlastně cosi jako elektronické „vloupání“ či „zneužití pravomoci“.

Řada případů souvisí rovněž s šířením závadného elektronického obsahu – ať už se jedná o dětskou pornografii, extremistická vyjádření či přímo nenávistnou propagandu, ale třeba i poplašné zprávy. Ojedinělá, a to zvláště mezi nejmladšími uživateli počítačů a mobilních telefonů, však není třeba ani šikana vrstevníků provozovaná na sociálních sítích – přičemž dotyční si často ani neuvědomují, že by se dopouštěli něčeho protiprávního.