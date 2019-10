Po Rathovi nastoupili do vězení také jemu blízcí Kottovi

Někdejší středočeský hejtman David Rath už je za mřížemi dva týdny, když 7. října nastoupil do věznice v Teplicích – a v pondělí 21. října ho do zamřížovaného světa následovali i někdejší blízcí spolupracovníci a přátelé manželé Kottovi: Kateřina (jež ještě s příjmením Pancová působila jako ředitelka kladenské nemocnice s podstatně širším vlivem, než vyplývalo z této funkce) a její nynější muž Petr. Oba nastoupili do věznice v pražské Ruzyni.

Manželé Kateřina a Petr Kottovi u soudu v červnu 2019. | Foto: Deník / Milan Holakovský