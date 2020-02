Případ je sledován veřejností i proto, že se jedná o mladíka z rodiny, která donedávna žila v karavanu a jejíž členové měli po městě i další incidenty.

Druhý den hlavního líčení u nymburského soudu začal promítáním dvou videozáznamů, které nahráli svědci na mobily, ovšem až po samotném fyzickém konfliktu. Ve vášnivé hádce v jednu chvíli mladík vysloví větu, že měl lodníkovi nůž bodnout do zadní části těla (původní výrok byl samozřejmě hrubší).

To také podotkl soudce při zdůvodnění rozsudku. „I z toho vyplývá, že na místě byla snaha poškodit poškozeného. Je evidentní, že konflikt vznikl úplně zbytečně. Pokud by nebyl vygradován ze strany obžalovaného vytažením nože, bylo by možné uvažovat o tom, že se jedná pouze o přestupek,“ poznamenal.

K celému konfliktu došlo poslední říjnový den. Z lodi na břeh u centra města vystupoval Vojtěch Jecha s matkou. Sám měl za sebou kárku s balíkem. Podle lodníka a dalších svědků však vystupoval velmi pomalu a bránil dalším cestujícím, kterými byly i matky s kočárky, z lodi vystoupit.

Lodník měl pak pobídnout Jechu, aby vystupoval rychleji. Jecha říká, že lodník použil vulgarismus, proto jej opětoval. To lodník popírá.

Na lodníka vzal nůž i klacek

Každopádně vzápětí lodník došel k molu blokovanému Jechovým vozíkem, ten odstranil a začala potyčka s mladíkem. Jecha v jednu chvíli vytáhl nůž, podle svých slov jen aby se bránil dvakrát tak mohutnějšímu lodníkovi. Údajně jím neměl v úmyslu lodníka ohrozit. Tomu však soud neuvěřil.

Lodník mu vzápětí nůž vytrhl a hodil do Labe. Pak pokračoval slovní konflikt mezi matkou Vojtěcha Jechy a lodníkem, při němž mladík udeřil lodníka klackem, čímž mu způsobil drobné tržné zranění na hlavě.

Obhájce situaci popsal jako vzájemný konflikt a poukazoval na to, že všichni svědkové se u soudu shodli, že jako první fyzicky zaútočil lodník. Podle něj také nebyl prokázán Jechův úmysl nožem ublížit. Proto požadoval pro svého klienta zproštění obžaloby.

Naopak státní zástupce definoval skutky jako výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, což soud akceptoval.

Navrhovaný trest ve výši jednoho roku ale snížil na osm měsíců.