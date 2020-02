Opilé řidičce sebral kolemjdoucí klíčky z auta

Těžko uvěřitelná scéna se odehrála v pondělí před čtvrtou odpolední v Milovicích. Sedmapadesátiletá cizinka se pokoušela u silnice zaparkovat Škodu Superb, ovšem vůbec se jí to nedařilo. Za chvíli bylo jasné, že hlavním důvodem není to, že by to běžně nezvládla.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Loskot