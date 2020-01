Tak odpornou a zbabělou krádež už policisté v Nymburce dlouho nepamatují. Došlo k ní v úterý před čtvrtou odpoledne přímo na náměstí Přemyslovců. Zloději využili příležitost a okradli seniora upoutaného na invalidní vozík. I přes jeho volání se dvojici podařilo uprchnout.

Místo před trafikou pod Eliškou, kde k okradení invalidy došlo. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

K události došlo deset minut před čtvrtou odpolední. Tedy už za lehkého soumraku. Sedmdesátiletý muž na vozíku přijel k trafice pod Eliškou. Kvůli šířce vozíku by se dovnitř do obchodu nedostal. Proto berlí zaklepal na skleněnou výlohu a na dálku požádal prodavačku, aby mu přinesla stírací losy. Ta mu je přinesla ven, senior si je převzal, zaplatil je a prodavačka se vrátila zpět do obchodu.