Jedná se o volně přístupnou plochu hned vedle hlavního stadionu. Klub podal trestní oznámení, zkoumají se záznamy z kamer v okolí a případem se zabývá policie. Ta vyzývá případné svědky, aby se jí ohlásili a pomohli tak objasnit, kdo travnatou plochu zničil.

K samotnému vandalismu došlo v době od pátečních odpoledních hodin do sobotního rána. Vyplývá to z vyjádření policejní mluvčí Petry Potočné. „Dle výpovědi správce objektu bylo vše v pořádku ještě v pátek v 16 hodin. V sobotu v půl deváté ráno byl trávník už poničen,“ uvedla policistka.

Podle Lukáše Vlka, trenéra a člena klubového výboru, by se škoda mohla pohybovat kolem 50 tisíc korun. „Na podzim se do úprav hřiště investovalo 100 tisíc korun. V nejbližší době se chystaly další vylepšení, včetně například instalace zábran za brankami. Počítali jsme s tím, že to bude druhé regulérní hřiště,“ řekl Lukáš Vlk.

To potvrzuje i vyjádření vedení SK Polaban, které zveřejnilo na klubových stránkách. „Mysleli jsme, že nabídneme veřejnosti a našim členům, kterých je již více jak 240 (z toho přes 180 dětí), kvalitnější sportovní vyžití. Bohužel nějaký ignorant (ti) nám tuto naši práci významně znehodnotil. Podali jsme trestní oznámení a budeme rádi za jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele,“ píše se mimo jiné ve vyjádření SK Polaban Nymburk.

Aktuálně se zjišťuje, kudy vandal na hřiště vjel a kontrolují se záznamy kamer z nejbližšího okolí. O informace případných svědků stojí pochopitelně i policie. „Policisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při šetření tohoto případu. Jakékoliv informace proto prosím sdělte na linku 158, nebo na telefon 724 323 475,“ žádá policejní mluvčí Petra Potočná.