Falešní bankéři obrali ženu

Pozornost vzbudil také případ z prosince. Tři muži vystupující jako důvěryhodní úředníci z České národní banky. Žena vyděšená z toho, že pokud s nimi nebude spolupracovat, přijde o všechny své peníze. Jenže o ty ji připravilo právě to, že falešné bankéře poslouchala a dělala to, co jí řekli.

Na začátku všeho byl telefonát od muže, který se představil jako Jiří Gregor, bezpečnostní pracovník České národní banky (ČNB). Ten ženě oznámil, že byl napadený její účet. Tím ji dostal do pozice vyděšeného klienta banky, který se snaží spolupracovat a zachránit si tak svoje úspory. Bohužel žena v tu chvíli netuší, že jde o prvního z tria podvodníků, kteří mají za cíl přesný opak, než zachránit její peníze.

Důvěřivá žena pak podle přesných instrukcí převedla část peněz na účty, které ovládali podvodníci. Celkem se jednalo o částku 120 tisíc korun. Další převody peněz jí už její nastavení neumožňovalo, nicméně podvodníci chtěli větší zisk. Zbylou částku jí tak doporučili vybrat a osobně v hotovosti v Praze předat „kurýrovi ČNB,“ což byl další podvodník. Bohužel i to žena udělala a na účtech jí nezbylo nic.

Také tímto případem se zabývají specialisté na kyber kriminalitu.

