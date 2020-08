Namontovaná a připevněná lavička se v parku objevila uplynulou neděli. Byla první z pěti, které se vedení města rozhodlo v této lokalitě rozmístit. „Nainstalovali jsme v ulici Ostravská první z pěti laviček, které mají sloužit k odpočinku při procházkách touto lokalitou třeba kolem ohrady divokých koní. Ale někteří na to mají zřejmě jiný názor, protože hned tato první vlaštovka byla za první noc zničena. Chceme poprosit, neničte věci, které slouží nám všem a pokud i přesto uvidíte, že někdo tento majetek ničí, volejte Městskou policii,“ vyzvala radnice na svých stránkách.

Zdroj: archiv města

Pochopení se jí však dostalo jen u části diskutujících. „Normální člověk to neničí. Dát všude kamery, ty hajzly zveřejňovat a napařit jim úklid města aspoň na půl roku, ať se ztrapní sami, pokuty na ně asi nezaberou,“ píše například Jitka Valášková.

„Nedělejte si z lidí blázny a dejte tam to, co je na Armádní. To je váš problém, že neumíte zajistit použitelné lavičky,“ vzkazuje radnici Jitka Rambousková. Tomáš Keller by na místo žádné lavičky nemontoval. „Proč tam dávat lavičky, když si myslím, že je to zbytečné,“ píše v diskusi.