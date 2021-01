To je i případ střetu dvou motorkářů, ke kterému došlo 28. března odpoledne na části obchvatu Nymburka mezi Chvalovicemi a Přední Lhotou. Šlo o nejtragičtější dopravní nehodu na Nymbursku v uplynulém roce. V té době už platil nouzový stav a silnice byly prakticky prázdné. Proto policisté velmi těžce hledali svědky, kteří by dokázali vysvětlit, jak došlo ke srážce dvou silných strojů, které navíc jely ve stejném směru. Směrem od Nymburka k Přední Lhotě.

Jednalo se o třiadvacetiletého mladíka z Nymburska a osmadvacetiletého muže z Pelhřimova. Jeden jel na motocyklu Suzuki 650 S, druhý pak na Triumph Street Triple R. V obou případech se jednalo o silné stroje. Vyšetřovatelé zvažovali varianty, že při předjíždění mohl jeden stroj o druhý zavadit a tak mohlo dojít k osudovému střetu. Soudní znalci však přišli s jiným řešením. „Pravděpodobně se motorkář z Pelhřimovska na silnici otáčel a druhý motorkář do něj narazil,“ řekla na základě výsledků vyšetřování policejní mluvčí.

Motocykly ležely po střetu zaklesnuté v sobě na kraji silnice, kde prakticky shořely. I přesto, že poděbradští hasiči byli na místě pět minut od ohlášení nehody. Ti se také zapojili do resuscitace obou motorkářů. Bohužel ani jednomu už nebylo pomoci. Policisté tak případ z pochopitelných důvodů odložili.

Zachránili mladou dívku

Také druhým případem je dopravní nehoda, při níž šlo o život patnáctileté dívky a k její záchraně pomohla mladá posádka havarovaného auta. Nehoda se stala na konci prázdnin předposlední srpnový den. Přesněji řečeno, pár minut před půlnocí. Pětičlenná posádka osobního auta jela z nymburského Vesláku směrem k hydroelektrárně. Devatenáctiletý řidič však nezvládl řízení a místo nájezdu na mostek u elektrárny skončilo auto pod jezem v Mrlině.

V autě cestovali čtyři mladíci ve věku 18 a 19 let a jedna patnáctiletá slečna. Zatímco chlapcům se z auta podařilo vyprostit a unikli tak před vodou, patnáctiletá dívka zůstala v autě zaklíněná. „Dva členové posádky se snažili jí z auta pomoci a nakonec se jim to podařilo,“ uvedla policejní mluvčí. Dívka však byla v bezvědomí a na břehu pokračovala její resuscitace. Nakonec se dívku podařilo zachránit, na čemž mají podle policistů zásadní podíl právě dva mladíci z posádky vozu. „V tuto chvíli zvažujeme, že je navrhneme na ocenění Gentleman silnic,“ doplnila Petra Potočná.

Fiktivní pokus o únos dítěte

Poslední zajímavý případ má řada čtenářů ještě v živé paměti. Odehrál se na začátku prosince a do hlavní role sám sebe obsadil devítiletý chlapec a také jeho rodiče.





Na sociálních sítích se začaly šířit alarmující zprávy o tom, že v Benátecké Vrutici došlo k únosu devítiletého chlapce. Ve zprávách se objevily varovné informace, aby si rodiče dávali pozor na své děti a také možný popis muže, který policistům sdělil chlapec, jenž se měl stát obětí únosu. Pozornost vzbudily i emotivní reakce rodičů. „Ty jeden šmejde, co si se včera pokusil unést našeho syna, jestli si myslíš, že tě nenajdeme, tak se mejlíš. Tímto chci varovat veškeré rodiče, dejte pozor na své děti. Pohybuje se tady šmejd, co unáší děti. Našeho syna unesl ze zahrady. Ale naštěstí kluka máme doma a vše dobře dopadlo,“ zveřejnili důrazné varování rodiče údajně uneseného dítěte. Dále pak zveřejnili popis údajného únosce, jak jim to vylíčil jejich syn.

Policisté 8. prosince dopoledne potvrdili, že se případem zabývají se vší vážností, které takové podezření vyžaduje. Ovšem už po obědě bylo jasno a kriminalisté verzi únosu definitivně vyvrátili. Dítě si všechno vymyslelo. Rodiče na podobná oznámení svých dětí pochopitelně reagují s velkou ostražitostí. Někdy není jednoduché rozeznat, jaká je skutečná realita.