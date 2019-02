Nymburk - Hladil mě po celém těle,“ tvrdí jedenáctiletá dcera. „Je to past na mě,“ říká otčím.

Otčím se k žádnému zneužívání nedoznal | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Jedenáctiletou Andreu z Poděbrad měl pohlavně zneužívat její nevlastní otec, který už řadu let žil s matkou holčičky. Za to dostal ve středu u nymburského soudu dva roky natvrdo.

Jenže odsouzený se brání: ušili na mě s milencem past, aby se mě zbavili. Nikdy jsem nic takového neudělal. Soud se však přiklonil na stranu obžaloby.

Jak se mělo všechno seběhnout? Matka s dcerou a osmatřicetiletým přítelem žili jako vcelku spořádaná rodina. Ovšem do chvíle, kdy otčím ztratil práci a matka si ve svém zaměstnání našla nového přítele. Spolu pak plánovali, že se nepohodlného „starého“ přítele zbaví. Když vtom prý jako blesk z čistého nebe přišlo jeho zadržení. Celé to měla spustit malá Andrea, která napsala dopis mamince, aby už něco udělala s tím, že jí otčím osahává. Ta po poradě se známými celou věc předala policii. Případ je sporný především z jednoho hlediska: co už lze považovat za sexuální zneužívání a co je ještě běžná otcovská láska, jak se hájí obžalovaný. „Nejsem žádný sexuální deviant, normálně jsem ji hladil jako každý otec.“

Podle tvrzení otčíma šlo o běžné hrátky, jaké provádí každý otec se svojí dcerou. „Bral jsem ji jako vlastní. Kolikrát jsme si i malovali po těle, ale rozhodně jsem ji nikdy sexuálně neobtěžoval,“ hájí se otčím.

Dcera však ve svém dopise tvrdí, že jí bylo jeho hlazení po těle nepříjemné. „Vždycky jsem chtěla, aby dal ruku pryč,“ tvrdí malá Andrea.

Obhajoba požadovala zproštění otčíma ve všech bodech. „Tohle není ani právně kvalifikovatelné jako pohlavní zneužívání,“ říkal ve své závěrečné řeči obhájce Pavel Jiříček. Naopak státní zástupkyně požadovala i přes dosavadní bezúhonnost muže nepodmíněný trest.

A soudce Václav Krejčík její slova vyslyšel. „Dospěli jsme k rozhodnutí, že se jedná o zvláště závažný zločin. Dva roky jsou vzhledem k formě spáchání nejmírnějším trestem, jaký mohl být vynesen,“ uvedl soudce. Obhájce se po poradě s klientem na místě odvolal.