Nymbursko -Několik lidí z Nymburska se ozvalo, okrádá zpravidla o tisícovku. Poškozených mohou být desítky, policie o něm nic neví.

Ladislav Čulák | Foto: Repro ND

Ladislav Čulák.

Slyšeli jste to jméno? Nebo jste se s ním setkali? Či vás dokonce, zřejmě jako spoustu dalších, okradl? Pak neváhejte a ozvěte se policii, případně redakci Nymburského deníku.

O co jde? Do redakce se ozval Pavel Novotný z Loučeně, kterého měl tento muž okrást. „Seznámil se s manželkou v kadeřnictví. Působil velmi důvěryhodně a manželka mu dala tisícikorunovou zálohu za to, že vyrobí velmi výhodně vizitky. Pak se nic nedělo. Začal jsem po něm pátrat a zjistil, že takto okradl minimálně několik dalších lidí z Loučeně a jak jsem se dopátral na internetu, patrně z celé republiky. Momentálně by však měl působit a snad i žít na Nymbursku,“ říká Novotný.

Loví v kadeřnictví

Nám se podařili vypátrat další lidé, které se pan Čulák pokusil okrást.

Svoje zkušenosti s ním má majitelka studia z Nymburka Jana Vodičková. „Přišel k nám, že si poranil prst u našich dveří. Ošetřila jsem ho a on se rozpovídal a nakonec slíbil, že by nám nechal udělat vizitky, jednu za dvě koruny. Ačkoliv jsem hodně nedůvěřivý člověk, dala jsem mu tisícovku. To bylo letos v únoru,“ říká provozovatelka firmy, jejíž součástí je také kadeřnictví či solárium. Právě takovéto typy podniků, hlavně kadeřnictví, si zřejmě pan Čulák ke svým podvodům vybírá.

V případě TOP studia však měl smůlu. „Našli jsme si ho na Loučeni na jednom divadelním představení. Pohrozili jsme mu a peníze 11. dubna přinesl. A to i pro kolegu z dalšího nymburského kadeřnictví, který s ním má stejnou zkušenost,“ říká Vodičková.

Podle jejích slov má podobné skutky na svědomí v dalších městech. Sama ví například o Poděbradech a Kolíně.

Působí po celé republice

Asi nejvíce o rodilém Slovákovi, který však mluví česky s přízvukem a vystupuje velmi sebevědomě a sympaticky, ví majitel grafického studia z Benešova Jaroslav Šmejkal. Ten také na internetových stránkách své firmy na tohoto podvodníka upozorňuje. „Zhruba před rokem a půl to byl běžný zákazník, který pak postupem přestal platit. Zůstal mi dlužen nějaké peníze. Nicméně nejhorší je to, že dodneška rozdává vizitky s mým jménem a občas se tak i představuje. Pátral jsem po jeho působení a dozvěděl jsem se, že kromě malých podvodů má svědomí i věci v řádech desítek tisíc korun,“ vysvětluje Šmejkal.

Podle jeho slov kromě jednotlivců a menších firem žije také na úkor větších tiskáren. V táborské tiskárně má dlužit 80 tisíc korun, v Sedlčanech 70 tisíc a například v Olbramovicích asi 30 tisíc.

Problémem je to, že zřejmě na něj zatím nikdo nepodal trestní oznámení. „I když policie zejména na Táborsku se jím už určitě zabývala, dvakrát mi volali. Jednou to také byla policie z Týna nad Vltavou,“ vybavuje si podnikatel z Benešova.

Ozvěte se policii

Na Nymbursku se však ještě zřejmě nikdo neodvážil na policii přijít. „O člověku s tímto jménem nemáme žádné záznamy,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Tuzarová.

To se však zřejmě brzy změní. „Uvažuji rozhodně o podání trestního oznámení,“ říká Pavel Novotný z Loučeně.

Problémem je, že částka do pěti tisíc korun se řeší pouze jako přestupek a podvodník by tak zřejmě lehko vyklouzl, jak už se mu asi několikrát na jiných místech republiky podařilo.

Řešením by tedy bylo společné trestní oznámení.

Policisté vyzývají všechny, které tento muž podvedl a okradl, aby se ozvali na linku 158.

Případně se také mohou ozvat do redakce Nymburského deníku na číslo 724 130 825.

Podle dostupného popisu je muž vysoký zhruba 175 centimetrů, má lehce prošedivělé vousy, někdy pouze strniště, mluví česky s přízvukem, vystupuje velmi sebejistě a sympaticky.