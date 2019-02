Nymburk, Střední Čechy - Bankovní lupič s tváří mumie, který minulé pondělí přepadl pobočku nymburské GE Money Bank, byl ten den viděn v dalších městech kraje. Zachycen byl v okolí bankv Poděbradech, či Kutné Hoře.

Další poznatky k bankovnímu lupiči, který minulé pondělí přepadl pobočku GE Money Bank v nymburské Palackého třídě, mají kriminalisté. Po medializaci případu se ozvali lidé, kteří zafačovaného muže poznali v dalších městech.

Podle všeho Nymburk nebyl jediným místem, kde si muž vytipovával peněžní ústav, který přepadne. „Tentýž den byl viděn také v peněžním ústavu v Kutné Hoře. Odpoledne byl jeho pohyb zaregistrován v Poděbradech kolem Riegrova náměstí,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Tuzarová.

Ve všech případech měl obličej maskován fáčem. Což sice bylo nápadné, lidé si však mysleli, že se jedná o ošetření po úrazu.

Kriminalisté předpokládají, že se po regionu pohyboval v autě. Je proto možné, že byl spatřen i v jiných městech. „Policisté proto žádají případné další svědky, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace o pohybu lupiče, o jeho voze, či cokoliv, co by pomohlo vyšetřování, ať se ozvou na policejní číslo 974 878 320 nebo na linku 158,“ doplnila Tuzarová.