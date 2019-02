Nymburk -Majitel domu v poděbradské Palachově ulici byl zproštěn obžaloby. Soud má o jeho vině pochyby.

Petr P. (vpravo) byl zproštěn viny | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Tři mrtví mladí muži v poděbradském bytě.

To byla hororová realita z 9. června loňského roku na rohu Palackého ulice. Nymburský soud rozhodl, že za jejich smrt udušením z rozbitého kotle majitel domu nenese přímou vinu. Patrně tak událost zůstane nešťastnou náhodou. Ovšem mimořádnou ve všech ohledech.

O co u soudu vlastně šlo? Na lavici obžalovaných stanul Petr P., který je majitelem zmíněného domu. Podle obžaloby nezajistil patřičnou údržbu plynového kotle v suterénním bytě, kde loni bydleli tři mladí Rumuni ve věku 24, 27 a 30 let. Bohužel pouze do 9. června. „Majitel zanedbal kontroly a revize kotle, čímž porušil dvě vyhlášky. Došlok zanesení komínové roury a následnému úniku oxidu uhelnatého, který způsobil smrt tří mužů. Proto spáchal přečin usmrcení z nedbalosti,” vysvětlil svůj pohled na věc státní zástupce Ludvík Lukáš.

Na první pohled jednoduchá a jednoznačná věc. Ovšem obhájce Bohuslav Sedlatý přišel se zásadními informacemi, které by se daly zjednodušeně shrnout do několika bodů: kotel byl špatně instalován, pročež vůbec neměl být uveden do provozu. Komín byl špatně vyvložkován, několik komínových vložek bylo zasazeno obráceně. A navíc byl opatřen nahoře nejen bezpečnostní hlavicí, ale také další stříškou, která za teploty 31 stupňů Celsia, která onoho dne panovala, v podstatě zabraňovala úniku zplodin z komína.

A nakonec: podle uzavřené a patrně velmi sporné smlouvy byla správcem budovy Městská realitní společnost.

Z uvedených důkazů tedy nebylo zřejmé, zda zanedbání kontrol ze strany obviněného mělo přímou příčinou souvislost se smrtí nešťastných mladých mužů. „Obžalovaný je v dané věci nevinen,” zakončil svoji závěrečnou řeč Sedlatý.

Soudce Václav Krejčík po poradě s přísedícími nakonec vynesl osvobozující rozsudek. „Soud dospěl k názoru, že prokázat vinu obžalovaného se beze všech pochybností nepodařilo. A jak známo, v případě, že existují pochybnosti, soud se musí přiklonit na stranu obžalovaného. On vinu nést může, ale také nemusí. Ani soudní znalci nedospěli k jednoznačnému závěru: v případě řádných revizí, které nebyly provedeny a v tomto smyslu je obžalovaný na vině, k podobné tragické události dojít nemuselo, ale také mohlo,” vysvětlil složitý verdikt Krejčík.

Obhájce se svým klientem se vzdali práva na odvolání, státní zástupce se naopak na místě odvolal. Zapeklitým případem se tak v brzké době bude zabývat Krajský soud v Praze.