Poděbrady, Lysá nad Labem -Stlačený plyn do lahví i měděné kabely. To vše kradli v posledních dnech zloději.

si trochu jednodušší úlohu měl chmaták v poděbradské čtvrti Kluk. Jeho cílem se stal stojan s propanbutanovými lahvemi vedle místního obchodu. Navíc si ke krádeži zvolil víkend, kdy je přece jen frekvence kolemjdoucích výrazně nižší. „Odstranil ze stojanu dva visací zámky a zevnitř ukradl čtyři plné desetikilové lahve a dále dvanáct plných dvoukilových lahví,” vypočítala mluvčí nymburských policistů Zuzana Tuzarová. Napáchaná škoda byla sečtena na 4200 korun.

To zloděj barevných kovů se v Lysé nijak nerozpakoval vloupat se do areálu stanice pro závlahy. Také on firmu navštívil o víkendu, kdy tam těžko na někoho mohl narazit.

Je na posouzení, zda mu jeho úsilí stálo za to. „Vnikl do oploceného areálu stanice pro závlahy a odcizil osmnáct metrů měděného kabelu,” řekla Tuzarová. Samotné kabely měly hodnotu 12 600 korun. Za prodej ve sběrných surovinách, kde lup nejspíš skončí, nedostane zloděj ani zlomek této částky.

Firmě však vznikla i další škoda. Poškodil dvě rozvodové plastové skříně, čímž vznikla škoda 5500 korun. Celkem to je 18 100 korun.