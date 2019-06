Benešovsko – Nejméně měsíc si ještě musí počkat na verdikt středočeského krajského soudu 62letý podnikatel Jiří H., který sám přiznává, že loni na sklonku babího léta na Benešovsku jednou ranou zastřelil svého známého a čtyřmi kulkami postřelil jeho syna. Jednání v rámci hlavního líčení, jež bylo zahájeno v polovině května, předsedkyně senátu Naděžda Bittnerová odročila kvůli dalšímu dokazování.

Vazebně stíhaný muž živící se různými obchodními aktivitami, který před svým zadržením pobýval střídavě v České republice (s formálním bydliště v Kladně) a v Německu, nepopírá, že loni skutečně opakovaně stiskl spoušť – a vedlo to i k fatálním následkům. Stalo se to v sobotu 29. září hodinu po poledni na statku v Jankovské Lhotě na Benešovsku, kde se on sám objevil jako zájemce o koupi této nemovitosti a jeho oběti tam přijely za ním. Po činu ujel – a policisté ho o několik hodin později zadrželi v autě na Mělnicku.