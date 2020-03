Důvodů, proč se dramaticky snížil počet klasických trestných činů, je hned několik. Jeden z nich nabídl policejní rada Marek Šmíd. „Když si vezmeme typické krádeže v bytech či domech, tak v současné době to mají zloději opravdu ztížené. Není jednoduché vykrást byt, když jsou lidé stále doma,“ říká policejní rada.

Zatímco do doby před vyhlášením nouzového stavu se řešilo šest, sedm či osm trestných činů denně, aktuálně je to v průměru jeden nebo dva. „Jsou samozřejmě dny, kdy řešíme třeba tři případy, ale také byly dva dny po sobě, kdy se nestal ani jeden trestný čin,“ říká Marek Šmíd.

Podle jeho slov za současného zpřísnění trestů však přibylo práce kriminalistům. Ti totiž dostávají na stůl všechny případy, při nichž hrozí pachateli trest na tři roky vězení a více. Případy s mírnější sazbou řeší kolegové z jednotlivých obvodních oddělení. Trochu paradoxně se tak mohou na dlouhá léta dostat do vězení i lidé, kteří o mimořádně zvýšených sazbách ani nevědí.

Vyšší tresty

Marek Šmíd to vysvětluje na případu z Nymburka. „Zloděj recidivista, který nám není neznámý, ukradl v obchodním řetězci nějaké potraviny, škoda do pěti tisíc korun. Kdyby to nebyl recidivista, ani by mu vězení nehrozilo. Jelikož krade opakovaně, za normálních okolností by mu hrozily dva roky vězení. V současné době je sazba za krádež dva až osm let,“ vysvětluje policejní rada.

Zvýšená sazba je také důvodem, proč jindy běžný případ neřeší policisté z obvodního oddělení, ale kriminalisté.

Kreativní střídání směn

Samotní policisté se také chrání před případnou nákazou. Aktuálně je všech 213 osob, policisté a civilní zaměstnanci, rozděleno do dvou skupin. Pracovně jsou jedni modří, druzí červení. Střídají se po dvanáctihodinových směnách. Často zcela bezkontaktně. „I v tomto jsou naši policisté dost kreativní. Ti končící například odchází zadním vchodem, nová směna přichází předním, je to na minutu určené, aby stihla mezitím i uklízečka dezinfikovat kliky v budově,“ vysvětluje policejní rada. Aktuálně jsou dva civilní zaměstnanci policie v karanténě s cestovatelskou anamnézou, do styku s kolegy nepřišli.

Pomoc od dobrovolníků i podnikatelů

Sami v době krize s ochrannými pomůckami dostávali pomoc od dobrovolníků. Část z nich dostala dokonce roušky s nápisem Policie. Například v Sadské místní podnikatel přivezl zásobu dezinfekce. „Momentálně cítíme od lidí velkou podporu. Některé podniky nám nabízejí zlevněné nebo dokonce zadarmo jídlo, či kávu. Moc si toho vážíme a děkujeme,“ uzavřel policejní rada Marek Šmíd.