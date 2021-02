Podle policejního rady Marka Šmída je výše popsaný děj tou nejpravděpodobnější, zatím však ne jedinou verzí celé události. „Zraněný muž byl pod vlivem alkoholu. Zřejmě chtěl vyzkoušet domnělou neprůstřelnou vestu. Jednalo se o takzvanou taktickou vestu a jak je patrné z výsledku, neprůstřelná nebyla,“ uvedl policejní rada.

Na místo byla přivolána záchranná služba včetně vrtulníku. „Muž utrpěl střelné poranění v oblasti hrudníku. V rámci intenzivní lékařské péče byl uveden do umělého spánku, připojen na umělou plicní ventilaci a po ošetření byl vrtulníkem transportován do nemocnice v pražských Vinohradech,“ řekla mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová. Podle dostupných zpráv nebyl v úterý v bezprostředním ohrožení života.





Zbraň, ze které se střílelo, nebyla držena protiprávně. „Muž držel zbraň legálně,“ potvrdila policejní mluvčí Petra Potočná. Jednalo se o revolver se čtyřmilimetrovými náboji zvaný flobertka.

Právě této zbraně se týká aktuální novela zákona platící od pondělí. Pokud si majitel koupí tuto zbraň, od nynějška ji bude muset registrovat na jméno, což dosud neplatilo. „Samotná zbraň bude registrována na jméno. Pokud ji majitel tedy například prodá, měla by být změna majitele uvedena. To se však týká až zbraní prodaných letos, neplatí to zpětně,“ vysvětlil policejní rada Marek Šmíd.