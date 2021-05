Ke znásilnění mělo dojít opakovaně, a to v Čelákovicích a později v Ostré. Podle našich informací muž ženě vyhrožoval násilím a také neváhal použít nůž, kterým jí způsobil řeznou ránu na ruce. Policisté vzhledem k citlivosti celé události a s ohledem na poškozenou ženu nechtějí uvádět detaily případu.

„Ke zvlášť závažnému zločinu došlo ve středu 12. května v dopoledních hodinách v Čelákovicích, a opakovaně pak i v obci Ostrá. V tu dobu si neznámý muž jako oběť vyhlédl ženu, na které se dopustil trestných činů znásilnění, loupeže a vydírání,“ uvedla policistka.

Napadená žena celou věc oznámila na policii. Nymburští kriminalisté tak získali popis útočníka, po kterém okamžitě zahájili pátraní. „Policisté podle uvedeného popisu podezřelého muže druhý den v dopoledních hodinách ve spolupráci s kriminalisty z Prahy východ zadrželi v Praze. Následně byl devětadvacetiletý muž obviněn ze spáchání trestných činů znásilnění, vydírání a loupeže. Ze strany kriminalistů byl dán podnět k podání návrhu na vzetí do vazby, ale obviněný muž měl již za jiný spáchaný skutek nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, proto byl eskortován přímo do věznice,“ řekla Petra Potočná.

Za každý z uvedených zločinů by muži hrozil vysoký trest. Jen za vydírání v této formě je uložen až osmiletý pobyt za mřížemi. Podle našeho právního řádu hrozí pachateli takový trest, který odpovídá nejvyšší horní sazbě ze všech uvedených trestných činů. Tím nejzávažnějším je v daném případě znásilnění, které spáchal navíc se zbraní. Násilníkovi soud v případě prokázání viny může uložit trest až desetiletého pobytu ve vězení.