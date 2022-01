Mladíci ve věku 21 a 19 let po vstupu do prodejny na benzince nejprve předstírali, že nakupují. Vyčíhali si podle nich správný okamžik a pak udeřili. Jeden z nich se vydal za pult, kde na ženy vytáhl dlouhý nůž. Druhý pak oběma vyhrožoval zastřelením. Jenže ženy se zastrašit nenechaly.

To potvrdila i policejní mluvčí Vlasta Suchánková. „Obě ženy se mužům postavily na odpor a zpoza pultu je vytlačily. Následně se lupiči dali na útěk, při kterém ještě jeden z dvojice vzal z regálu lahev vodky,“ řekla středočeská policejní mluvčí.

Obsluha: byla jsem doslova v transu

Miluše Rybová jako obsluha pumpy nevydala lupičům žádné peníze, naopak je přinutila dát se na útěk.Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýJednou z žen, které se staly obětí přepadení, byla i devětašedesátiletá Miluše Rybová. Pracuje na pumpě přibližně dvacet let. „My vždycky ve tři čtvrtě na dvanáct zavřeme, uděláme uzávěrku a po půlnoci znovu otvíráme. Tihle dva kluci přišli potom, co jsme znovu otevřeli,“ popisuje příchod mladíků, kteří se zpočátku tvářili jako běžní zákazníci. Postávali u lahví s tvrdým alkoholem a vybírali si.

Pak se jeden z nich pustil za přepážku. „Hned jsem mu řekla, ať odsud odejde, že tady nemá co dělat. Vícekrát mi zopakoval, že mě zastřelí, ale mně se zdálo, že pod prádlem nemá pistoli. Spíš to vypadalo, že drží pepřák. Bála jsem se, aby mi ho nestříkl do očí a přemýšlela, jak uhnout,“ popisuje seniorka okamžiky přepadení.

O tom, že by mladíkům vydala peníze a ustoupila, v tu chvíli neuvažovala. „Víte, já jsem byla jako v transu. Já tyhle nepravosti prostě nesnáším,“ líčí žena svoje pocity době přepadení.

Mladíci, když viděli, že s umanutou obsluhou nebude řeč, zařadili zpátečku. „Jeden z nich sáhl do regálu a vzal si na cestu flašku finské vodky. Tak jestli mu to stálo za to…“ krčí rameny statečná seniorka. Její kolegyně si pak všimla, že utíkali přes silnici. „Já jsem se třásla a hned jsme popadla mobil a volala policii,“ doplňuje Miluše Rybová.

Do hodiny v poutech

Rozjelo se pátrání, jehož součástí byl i psovod se speciálně vycvičeným psem na zachycení stopy. Lupiči nebyli na útěku dlouho. Zhruba za hodinu jim na rukách zacvakla pouta. Podle dostupných informací byli zadrženi na nádraží. „Oba lupiči ve věku 19 a 21 let byli obviněni z loupeže. Na mladšího z nich, Slováka, byl navíc vydán příkaz k zadržení kvůli výtržnictví, proto skončil ve vazbě. Oběma hrozí až 10 let vězení,“ doplnila Vlasta Suchánková. Ta také na jednu stranu oceňuje zásah obsluhy, na druhou ovšem takové jednání nedoporučuje. Jedná se o stresovou situaci a někteří ozbrojení lupiči i v nedávné minulosti u nás předvedli, že kvůli pár stokorunám neváhají zabít.

Paní Rybová byla po týdnu od loupeže zpět ve službě. „Napadlo mě po celé té události, že už bych měla skončit a jestli to nebyla moje poslední služba. Taky už mám věk na to sednout si do křesla a odpočívat. Ale vidíte, zase jsem tady,“ usmívala se statečná seniorka.