Nymbursko - I v době dovolených řešili nymburští policisté a záchranáři několik závažných případů.

Okolí pobočky spořitelny na nymburském náměstí bylo ve čtvrtek dopoledne uzavřeno | Foto: Deník/ Ivana Šmejdová

Ani sympaticky horké léto nepřerušilo řadu případů, kterými se museli zabývat policisté, hasiči a záchranka. Ano, bylo jich méně, než je obvyklé v jiných částech roku. Nicméně na některé příběhy jejich aktéři nezapomenou do konce života. Přinášíme krátký přehled těch nejzajímavějších.

Rozhodně jedna z nejbizarnějších událostí za poslední léta byla odhalena hned na začátku července v Kamenném Zboží. Sousedi už dlouho postrádali seniora, ačkoliv jeho žena se tvářila, jakoby se nic nedělo. Až zásah starostky a následně přivolané policie odhalil děsivé tajemství: muž zemřel již v dubnu a jeho tělo bylo zastlané na gauči.

Po vsi mezi místními se už několik týdnů hovořilo o tom, že letos devětašedesátiletý Václav už dlouho nevyšel z domu. Nevyzvedával si léky, ani důchod. Na veřejnosti se příliš nevyskytovala ani jeho třiašedesátiletá manželka Věra. „Oba byli podivíni. Údajně vycházeli pouze v noci. Navíc to byli takzvaní sběratelé. Nosili si do domu všelijaké nepotřebné krámy, hlavně papíry," řekl jeden z místních.

Po čase se z jejich domu začal šířit podivný zápach. V tu chvíli už zasáhla starostka Eva Špetlová. „Došla k paní a pomalu se začala s manželkou bavit. Že už dlouho nebyl manžel vidět na veřejnosti, jak se mu daří a podobně. Později už se zeptala přímo a nešťastná manželka přiznala, že její muž asi zemřel," řekl Marek Jirouš, šéf nymburských policistů.

Další dějství je už dobře známé i z televizního zpravodajství. Žena svého muže milovala natolik, že se jej odmítala vzdát i po jeho skonu. Nakonec skončila na čas v psychiatrické léčebně, přičemž soudní pitva potvrdila, že muž zemřel přirozenou smrtí.

Poděbradskou veřejnost v červenci vyděsila zpráva o úmrtí devětatřicetiletého muže, který si měl coby relativně čerstvý otec lehnout na koleje pod místním nadjezdem těsně před přijíždějící vlak. Rozjela se neuvěřitelná série spekulací o tom, že muž se ke svému kroku nerozhodl dobrovolně. To vše přiživoval fakt, že muž nezanechal ani dopis na rozloučenou. Nicméně ani důkladné vyšetřování včetně prozkoumání městských kamer a zjišťování, co se přesně dělo v posledních hodinách jeho života nedovedlo kriminalisty k jinému závěru, než že se skutečně jednalo sebevraždu.

Hned několik závažných událostí se přes léto odehrálo v Sadské. Dramatická nehoda motorkáře se stala 15. července při výjezdu ze Sadské na Nymburk. Sedmatřicetiletý motorkář začal předjíždět osobní auto ve chvíli, kdy jeho řidič zahájil odbočování vlevo. Po nevyhnutelné srážce letěl motorkář přímo na dopravní značku, kterou svým tělem zlikvidoval. Záchranáři na místě dlouho bojovali o jeho život. Nakonec byl vrtulníkem převezen do vinohradské nemocnice, kde se při následné operaci ocitl na několik minut opět na „druhém břehu". I tentokrát se jej podařilo zachránit a po týdnu v umělém spánku a dalších operacích byl probuzen zpět do tohoto světa. Nyní se už zotavuje doma v jedné z obcí nedaleko za Nymburkem.

Přímo v Nymburce měli policisté pohotovost ve chvíli, kdy se na tísňové lince ozval hlas oznamující uložení bomby v budově České spořitelny. To se ovšem netýkalo pouze Nymburka. Anonym vyhrožoval výbuchem ve stejné bance i v kolínských provozovnách. V Nymburce byla uzavřena část náměstí a budova důkladně prohledána i za pomoci speciálně vycvičeného psa. Nicméně, jak už to v takových případech bývá, nic nebylo nalezeno a za hloupý žert hrozí oznamovateli několik let ve vězení.