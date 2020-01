Nejprve setkání starostů a dalších představitelů radnic s policií, poté tisková konference policejních představitelů – a večer ještě setkání policistů a strážníků s občany. V pořadí už druhé. To vše se v pondělí odehrávalo v Jesenici na Praze-západ, a to se společným tématem. Vše se točilo kolem řádění skupiny (či skupin) zatím neznámých maskovaných zlodějů, kteří v posledních měsících v regionu na pomezí Prahy-západ, Prahy-východ a Benešovska řádí jako černá ruka. Intenzivnější nasazení hlídek policie i strážníků jejich rejdy neomezilo. I tak radnice volají po mnohem viditelnější přítomnosti hlídek.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Vloupání do rodinných domů – zvláště kolem Jesenice, Kamenice a na Říčansku – k nimž dochází především v podvečerních hodinách, jsou tak masivní a tíživé, že kvůli nim lidé mění své zvyky: nejen pořizují další kamery a alarmy, ale snaží se také s nájezdníky bojovat. Při odchodu z domu nezhasínají, aby to vypadalo, že stále někdo uvnitř, snaží se změnit svůj denní režim tak, aby skutečně pokud možno doma někdo byl, a sousedé pozorně sledují okolí a vyměňují si informace o tom, co se kde podezřelého šustne.