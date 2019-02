Střední Čechy – Hned dvěma úspěšnými zásahy proti producentům drog se ve čtvrtek pochlubili středočeští kriminalisté. „Tým specialistů odhalil jak pěstitele konopí, tak i výrobce metamfetaminu,“ uvedl Pavel Truxa z krajského policejního ředitelství.

Dvě varny při jedné akci

Poprvé spadla klec na Kolínsku, a to již 16. ledna. Tehdy detektivové doprovázení zásahovou jednotkou vtrhli do bývalého zemědělského areálu, aby zabránili dalšímu vaření pervitinu. „Přímo při výrobě byli zadrženi dva muži české národnosti ve věku 47 a 28 let; další muž české národnosti ve věku 27 let byl zadržen mimo objekt,“ připomněl Truxa, podle jehož slov policisté na místě také zajistili veškeré vybavení varny.