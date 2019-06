Za pět měsíců bylo vyloupeno deset domů či bytů, nejčastěji v okolí ulice Dr. Horákové, čtyři případy se odehrály v blízkosti uliceU Bažantnice. I kvůli těmto případům došlo k rozšíření kamerového systému. Nové kamery byly instalovány na mostě, u nadjezdu v Koutecké ulici, u prodejny obuvi v ulici Za Nádražím nebo u speciální základní školy.

Někteří by však uvítali více kamer. „Co dát kameru ke křižovatce Budovcova s odbočkou do Žižkovy ulice. Je tam přechod zarostlý zelení zasahující až do silnice a je to jediné místo, kudy chodí děti do školy a školky,“ navrhuje Lenka Dbalá.