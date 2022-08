Na místo stejně jako během festivalu Votvírák, který se u Milovic konal v červnu, přivezli policisté mobilní Pol Point: kontejnerové pracoviště, z něhož se návštěvníci mohou prostřednictvím videokonference spojit se službou v policejní centrále na pražské Zbraslavi a oznámit protiprávní jednání; věc je pak předána k řešení příslušné složce policie. Během Votvíráku toho využilo deset lidí, kteří většinou nahlašovali ztrátu peněženek a dokladů – ale i nalezené mobilní telefony.

Policisté také na twitteru informovali, že přímo na obvodním oddělení v Milovicích je dočasně v provozu malé pracoviště specializující se na určení typu zajištěných drog. Policii v tom pomáhají odborníci z VŠCHT neboli Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. K analýzám látek zajištěných policejními hlídkami využívají jak vlastní spektrometry, tak moderní vybavení zapůjčené pražskými profesionálními hasiči.

Policisté zde nicméně nemají jednoduchou práci – a nejen proto, že odebírání chemických látek, které mají lidé u sebe, tradičně nebývá kvitováno zrovna s povděkem. Spousta lidí nyní v souvislosti s jejich nasazením u středočeských Milovic cítí potřebu komentovat aktuálně v médiích propíraný zásah na mítinku poslance Andreje Babiše (ANO) v jihočeských Borovanech (kde tři policisté v civilu takzvaně zaklekli školáka poté, co se snažil odnést stojan s reproduktorem) – a nejsou to přátelské reakce či slova vyjadřující pochopení ani umírněný postoj.

Jubilejní 20. ročník festivalu Let it Roll se na bývalém vojenském letišti u Milovic koná od čtvrtka do soboty. Hned na zahajovací den dorazilo podle organizátorů přes 25 tisíc návštěvníků. Organizátoři se vedle vystoupení vyhledávaných zahraničních hvězd pochlubili vylepšeními areálu, která umocní zážitky z hudby: od široké nabídky jídel přes unikátní zásobování pitnou vodou až po keramické záchody.

Vstupenky na festival byly kompletně vyprodány už téměř týden před začátkem. Zájemce, na něž se nedostalo, i ty, kteří by si rádi zážitek zopakovali, zvou organizátoři na menší akci v komornějším prostředí multifunkčního plážového areálu u vody na Mělnicku. Konkrétně na The Renegade Festival, který se v Beach Parku Mlékojedy v sousedství Neratovic uskuteční za dva týdny: o předposledním srpnovém víkendu – a vstupenky jsou stále k dispozici.

