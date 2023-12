Falešní bankéři připravili ženu z Nymburska o všechno. Poznáte jednoho z nich?

Tři muži vystupující jako důvěryhodní úředníci z České národní banky. Žena vyděšená z toho, že pokud s nimi nebude spolupracovat, přijde o všechny své peníze. Jenže o ty ji připravilo právě to, že falešné bankéře poslouchala a dělala to, co jí řekli. Jednoho z nich, kterému předala část peněz vybraných ze svého účtu, zachytily bezpečnostní kamery. Pokud jej poznáváte, neváhejte volat linku 158.

Poznáváte muže na snímcích? Volejte policisty na lince 158. | Foto: se souhlasem Policie ČR