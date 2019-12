Rath, pravomocně odsouzený za podíl na manipulacích se zakázkami Středočeského kraje, jež podle závěrů kriminalistů i soudů organizovali jeho blízcí spolupracovníci i přátelé Kateřina Pancová a Petr Kott, nynější taktéž odsouzení manželé, v říjnu nastoupil do vězení v Teplicích.

Ještě ve chvílích, kdy 26. června zdůvodňoval své rozhodnutí odvolací senát Vrchního soudu v Praze (který mu vyměřil sedmiletý trest odnětí svobody, desetimilionový trest peněžitý a stanovil zákaz výkonu veřejných funkcí rovněž na sedm let) se však někdejší středočeský hejtman netajil odhodláním využít mimořádného opravného prostředku v podobě dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Tak se také stalo.

O tom, že Rath prostřednictvím svých obhájců dovolání skutečně podal, informovala ve středu 4. prosince Česká televize. Již dříve podali v tomto případu dovolání také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a advokáti někteří z dalších odsouzených.

Z Prahy se tak projednávání případu přesouvá do Brna (byť to v rámci překotného vývoje projednávání případu není poprvé). Pokud verdikt tamějších soudců nedopadne podle Rathových představ, exhejtman má ještě možnost podat stížnost k Ústavnímu soudu ČR – a pak už zbývá jen evropský soud. Případně shánění nových důkazů či hledání nových skutečností, jež by se mohly stát podkladem k podání návrhu na obnovu řízení.

V případě kauzy ovlivňování veřejných zakázek, což mělo provázet poskytování i přijímání úplatků, nyní u Krajského soudu v Praze běží i další hlavní líčení – projednávání takzvané druhé větve „Rathovy kauzy“. Některá jména se opakují z prvního procesu, nově však obžalobě čelí nejen konkrétní osoby, ale i firmy. Podobně jako v první větvi se řeší zakázky kraje – jak stavební, tak v oblasti zdravotnictví.

Napoprvé se však senáty krajského a vrchního soudu neshodly: zdravotnické zakázky, o nichž hovořily jak obžaloba, tak prvoinstanční verdikt, z rozsudku odvolacího senátu vypadly. Vinu některých z obžalovaných vrchní soud uznal jen v souvislosti se zadáváním zakázky na neuskutečněnou rekonstrukci zámku v Buštěhradu.