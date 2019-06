Střední Čechy - Věnujte pozornost tomu, co se děje kolem. S touhle výzvou se obrací Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ na občany, kteří bydlí v blízkosti rekreačních objektů - ale vlastně i kdekoli jinde. „Nikdy nevíme, kdy zloděj napadne právě „náš“ objekt. Jakýkoliv poznatek či informace pak může policistům pomoci k objasnění případu a dopadení pachatele,“ připomněla.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Hašlová to uvedla v souvislosti s řáděním dosud neznámého zloděje, který si pro své rejdy vybral rekreační kolonii na Brandýsku. Vloupal se tam hned do několika objektů: v minulém týdnu jich od pondělí do středy – tedy mezi 10. a 12. červnem – navštívil téměř desítku.