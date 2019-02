Lysá nad Labem - Zvláštní případ se odehrál mezi cizinci na jedné z lyských ubytoven. Starší muž, který fyzicky napadal svoji přítelkyni, skončil se zlomeným nosem a spodní čelistí. Mladší muž, který příteli své matky zranění způsobil, pak nabídl policistům úplatek, aby se vyhnul postihu včetně případného vyhoštění. Tomu se však už zcela jistě nevyhne.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Vše začalo sporem osmačtyřicetiletého muže a jeho přítelkyně. Podle policejního protokolu udeřil sedmatřicetiletou ženu „několikrát otevřenou dlaní do obličeje“. Přeloženo tedy do běžné mluvy: dal jí pár facek.

To se však hrubě nelíbilo devatenáctiletému synovi ženy, který na muže vystartoval. „Udeřil jej do obličeje, čímž mu způsobil vážná poranění, se kterými byl muž převezen do nymburské nemocnice,“ řekla policejní mluvčí Petra Potočná.

Podle dostupných informací utrpěl muž zlomeninu nosu a spodní čelisti. Po ošetření však odmítl hospitalizaci a vydal se zpět na lyskou ubytovnu. Což se zjevně nemělo stát.

„Opakovaně začal napadat svoji přítelkyni a na místo byla znovu přivolána policie. Muž stihl z místa utéct, nicméně zanedlouho byl vypátrán a zadržen,“ popsala další dějství Potočná.

Žena však na něj údajně odmítla podat trestní oznámení, a tak bude mužovo chování posuzováno jako přestupek.

Mnohem hůře na tom bude devatenáctiletý mladík vystupující v roli mstitele matky. Ten chtěl před ubytovnou přesvědčit policisty, aby přimhouřili oko a z obavy před postihem za napadení matčina přítele a možným vyhoštěním nabídl strážcům zákona peníze. „Nabídl policistům úplatek v řádu tisíců korun,“ doplnila Potočná.

Tím však jeho naděje na delší pobyt v Česku prakticky zmizela. „Bylo zahájeno trestní stíhání pro ublížení na zdraví a podplacení, za což hrozí v krajním případě až šest let vězení,“ dodala mluvčí.

Podle dostupných informací je tak jeho vyhoštění prakticky hotovou věcí.