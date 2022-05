Když ale vezmete na milost i kůru a místo toho, abyste ji vyhodili do koše, ji naložíte, získáte celkem téměř čtyři litry zdravého, chutného, sladkého a mírně nahořklého nápoje. Podívejte se i do fotogalerie, kde je postup znázorněný krok po kroku.

Nejprve vymačkejte dužinu

K výrobě skvělého domácího džusu budete potřebovat pět pomerančů střední velikosti. Nejprve je rozdělte na dvě poloviny a vymačkejte veškerý obsah pomocí ručního lisu na citrusy nebo i elektrického odšťavňovače citrusových plodů.

Takto získáte něco kolem 500 ml až 700 ml čerstvého džusu, ovšem záleží na velikosti i šťavnatosti vybraného ovoce.

Drahocenná pomerančová kůra

Vyrobit zhruba tři a půl litru džusu z pomerančové kůry vám bude trvat v součtu čtyři dny. Každý z těchto dnů však budete věnovat receptu jen pár minut. Postup je tak snadný, že ho zvládne úplně každý, a navíc je vyroben vlastně z "odpadu".

1. den

Předtím, než vůbec začnete, pomeranče dokonale omyjte. Slupka bude tvořit hlavní složku vašeho budoucího džusu, tak si při čištění dejte opravdu záležet. Použijte proto klidně kartáček nebo čistou houbičku a kůru omyjte buď octem, nebo i mýdlem. Důkladně opláchněte.

Poté, co citrusy omyjete a vymačkáte z nich maximum šťávy, vložte kůry do dvou dvoulitrových nádob, které jste předtím důkladně vyčistili. Pokud nádoby vyvaříte, umyjete v myčce nádobí nebo prolijete před použitím vroucí vodou, uděláte pro kvalitu výsledného produktu maximum. Pomerančové slupky zalijte dohromady jedním a půl litrem vroucí vody, přiklopte pokličkou a nechte v pokojové teplotě do druhého dne.

2. den

Následující den dolijte do nádob opět jeden a půl litr horké vody, ve kterém jste předtím rozmíchali 200 – 300 gramů krupicového cukru a 25 gramů kyseliny citronové.

3. den

Třetí den si vezměte k ruce tyčový mixér a kůru s vodou rozmixujte. Nechcete vytvořit úplnou pastu, ideální je rozmixovat kůru tak, aby měla stále pevnou strukturu a byla v nádobě vidět. Můžete ji rovněž vyndat a rozemlít v mlýnku na maso.

4. den

Poslední den si připravte jemný cedník, nebo pokud chcete mít džus opravdu jemný a bez hrudek, připravte si plátýnko nebo gázu. Veškerý obsah nádob pak přeceďte přes plátýnko a důkladně vyždímejte. Přecezený džus nalijte do vymytých skleněných lahví a uchovávejte v lednici. Jestli vám džus z kůry pomerančů zachutná, můžete příště zkusit místo pomerančů použít grepy, citrony nebo citrusy různě kombinovat.

Do kompostu? Ano i ne

Říká se, že slupky z pomerančů, grepů, citronů, ale třeba i banánů by kvůli vyšší náchylnosti na plesnivění neměly přijít do kompostu. Toto tvrzení ovšem platí především ve chvíli, kdy se chystáte do kompostu přidávat velké množství nebo chcete slupky vyhazovat pravidelně.

Někdy se jako důvod, proč byste neměli slupky od pomerančů do kompostu dávat, uvádí fakt, že bývají ošetřeny silnými chemikáliemi, což ovšem neplatí, pokud koupíte pomeranče v bio kvalitě, nebo je předtím důkladně omyjete.

Autor: Kateřina Kofroňová