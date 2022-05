Na smetanku lékařskou čili pampelišku můžete narazit od dubna do konce srpna prakticky na každém kroku. Mezi bylinkáři je to velmi ceněná rostlina, zejména pro svůj obsah vitaminu A, B, C a D.

Listy pampelišky navíc obsahují betakaroten, křemík, draslík, vápník a železo. Svou hořkou chutí také podporuje trávení. Kořen pampelišky zase zbavuje tělo toxinů, snižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi a krevní tlak. Také stvoly, jež jsou pěkně hořké, mají léčivé účinky. Pročišťují játra, ledviny i žlučník.

Byla by tak škoda toho nevyužít a nevyzkoušet její skvělé účinky, které tělu dodají energii a zbaví organismus škodlivin.

Pampeliškový med (sirup)

Asi nejrozšířenější způsob zužitkování pampelišky je výroba medu. Správně by se mělo v případě pampeliškového medu mluvit spíše o sirupu, jelikož se nejedná o včelí produkt. Mezi lidmi je však zažitý název med, a to zřejmě kvůli jeho krásné zlatavé barvě, ale především kvůli jeho sladké, medové chuti. Svou první várku této pochoutky už má letos za sebou i Dana Šrámková, která Deníku prozradila svůj recept.

Pampeliškový med podle Dany

300 květů

1 l vody

2 citrony

Postup:

„Všechny suroviny včetně citronu s kůrou nakrájím, smíchám a nechám 24 hodin louhovat. Potom přecedím přes plátýnko a vymačkám co nejvíc tekutiny. Nakonec přidám 1 kilogram cukru a vařím do zhoustnutí. Trvá to přibližně dvě hodiny. Horký med naliji do sklenic, zavíčkuji a obrátím stejně jako džem,“ popsala paní Dana.

Pampeliškové pesto

Mladé pampeliškové listy jsou fantastické do salátů. Mají příjemně pikantní chuť. Ale mimo salát si z nich můžete vyrobit také pampeliškové pesto, kterým ochutíte například těstoviny.

200 g mladého pampeliškového listí

20 g vlašských ořechů

50 g nastrouhaného sýru pecorino

50 ml olivového oleje

česnek

Postup:

Všechny suroviny rozmixujte v mixéru. Poté směs co nejvíce napěchujte do sklenice, aby vám nezačala kvasit, a nakonec zalijte vrstvičkou olivového oleje. Ten zajistí, že si pesto uchová svou krásně zelenou barvu.

Pampelišková káva

Milovníci zdravého stravování by určitě měli vyzkoušet pampeliškovou kávu. Jde o nápoj, který má s klasickou kávou podobnou pouze barvu, nicméně jeho účinky jsou skutečně nezanedbatelné. Nejenže dodá energii, podobně jako káva, ale zároveň odkyselí organismus, podpoří lymfatický systém a zbaví tělo přebytečné vody a otoků, pomáhá tak zhubnout a nastartuje metabolismus. Pampelišková káva dále podporuje správné zažívání, činnost jater, žlučníku, ledvin a močového měchýře. Je vhodná také pro diabetiky, pozitivně ovlivňuje činnost srdce a vysoký krevní tlak, snižuje cholesterol v krvi, působí protizánětlivě, čistí a posiluje střeva, je také vhodná při akné, ekzémech a vyrážkách.

Benefity tohoto nápoje pravidelně využívá i Klára Kačírková. „Pampeliškovou kávu jsem si už oblíbila natolik, že jsem zcela vyloučila kofein. Od té doby mi nenatékají nohy a mám i dostatek energie, což jsem předtím kompenzovala právě kofeinem,“ vysvětlila Klára.

A jak si takový pampeliškový nápoj připravit? „Není to vůbec nic složitého. Asi nejtěžší práce bývá s vyrýpáváním rostlinek, na druhou stranu tak trávník zbavím pampelišek. Kořeny poté několikrát dobře omyji, abych je zbavila přebytečné hlíny, a poté oloupu hnědou slupku, která je na jejich povrchu. Kořeny nakrájím a vložím na 24 hodin do vody. Tím je zbavíte přebytečné hořkosti. Vylouhované kořeny nechám oschnout a upražím je na pánvi nebo v troubě do středně hnědé barvy. Nakonec je rozemelu na prášek a mám hotovo,“ popsala dále Klára Kačírková s tím, že na jeden šálek stačí použít jedna lžíce hotového prášku, který se zalije vřelou vodou, a dochutí se podobně jako klasická káva.

Pampelišková voda na krásu

Možná tomu neuvěříte, ale pampelišky mají také skvělé regenerační vlastnosti, které můžete využít v péči o aknózní i stárnoucí pleť. Stačí dát dvě hrsti pampelišek do 0,5 l vroucí vody a nechat vše mírně asi půl hodiny probublávat. Nakonec nechejte vychladnout, přeceďte a můžete použít jako klasickou pleťovou vodu.

Balzám po slunění

Tento recept se hodí pro nadcházející léto. Pampeliška má totiž skvělé uklidňující účinky v případě, že se spálíte na sluníčku. V tomto případě si nasbírejte pampelišku (na 4 šálky vody vám stačí 2 šálky pampelišek), a to včetně stonků. Květy spařte vroucí vodou, poté přidejte 10 dutých stonků, z nichž ještě vytéká mléčná šťáva. Vše nechejte 10 minut louhovat, sceďte a nechejte vychladnout. Poté aplikujte podle potřeby na pokožku, dokud se nezklidní.