„Impulsy vyvolávají stahy svalstva, aktivují je, a to mnohonásobě více, než dokážeme vlastní vůlí. Během jedné sekundy dojde k 85 svalovým kontrakcím,“ popisuje trenérka takzvaného EMS cvičení Lucie Veselá.

Zkratka EMS znamená elektro Myo Stimulace, nebo-li elektrická stimulace svalů. Původně se využívala v kosmonautice, protože dlouhodobý pobyt bez gravitace vede i u dobyvatelů vesmíru k atrofiím (ochabování) svalů. Své základy metoda dodnes nezapře, protože se neobejde bez speciální technické podpory. „Princip je založen na elektřině, takže základ je dobrá vodivost,“ říká trenérka a pro nově příchozí klientku připravuje speciální oblečení.

V ruce má rozprašovač s vodou a skrápí jím neoprenové pásky a taky speciální vestu, kterou nezdobí ani výšivka, ani kožíšek, ale klubko elektrických diod. „Pro toto cvičení je nutná výbava, takže se používá speciální funkční prádlo, které má opačnou vlastnost než klasické sportovní oblečení, třeba to pro běh. To vodu od těla odvádí, naše naopak vodu zadržuje,“ popisuje.

Do místnosti vchází klientka Magda a staví se před stojan, opatřený velkým displejem s několika tlačítky a kolečky. Rychle ještě otvírá lahev vody a zhluboka pije. „Důležité je vodit i zevnitř,“ vysvětluje Lucie Veselá. „Ale jenom trochu. Minule jsem vypila kotel čaje a pak to „kopalo“ jako blázen,“ dodává rozesmátě Magda. Smích jí ale brzy přejde, protože namočené neopreny už začínají ovíjet několik míst na jejím těle. Pásky jdou na bicepsy, tricepsy, stehenní svaly a doplňují je další diody.

Celý hrudník nakonec zakryje neoprenová vesta. „Člověk si v tom připadá jako v korzetu,“ komentuje to Magda, zatímco trenérka rychlým rázným pohybem stahuje pásky vesty. Další pás pak míří i na bedra a zadek. Na tuhle část výbavy se připevňuje konektor dlouhého kabelu, který se zapojuje do stojanu. Nakonec přichází na řadu to hlavní. „Přívod impulsů a jejich intenzitu ovládám přes panel. Každý klient dostává kartu, kam se načítá dosažená úroveň, takže se příště začne tam, kde se naposledy skončilo. Úroveň a tedy zátěž se v podstatě návštěvu od návštěvy zvyšuje. A tak jak celého těla, tak i u jednotlivých partií,“ vysvětluje trenérka.

20 minut jako pět hodin

U klasického cvičení s vlastní vahou nebo závažím dává signál svalům ke kontrakci nervová soustava. U EMS kontrakcí vyvolá elektrický impuls z vnějšku. Tělo ale rozdíl nepozná a metoda působí na celý svalový aparát najednou, naráz se procvičí až 95 procent svalů. Elektrošok sám o sobě nebolí, projevuje se jako mravenčení v různé intenzitě. Nadměrná zátěž, ke které zatím svaly tréninkem nedosáhly, se ale projevuje nepříjemným štípáním a nakonec může sval nepříjemně ochromit. Náprava chyby i úlevy je však v podstatě okamžitá, cvičení probíhá pod neustálým dohledem trenéra, který v podstatě nespouští ruce z řídícího panelu stroje.

Cvičení začíná od nohou. Přístroj výhružně nepípá, na „ránu elektrikou“ upozorňují barvy na displeji. „Úúúúúúfh,“ ozve se Magda a zalapá po dechu. Špatný nádech se na tomto přístroji trestá „kopancem“ elektřiny. Vyrazit dech ale stroj nedokáže a tak cvičenka pokračuje odhodlaně dál. Na přístroji cvičí skoro rok, takže téměř každý cvik jí už dává kvůli vysoké zátěži zabrat. „Brzo začnu funět jak lokomotiva, ale pomáhá mi to,“ komentuje. Cvičení trvá pouhých dvacet minut, zátěž, kterou elektrika vystaví svalům, se ale vyrovná až pěti těžkým hodinovým tréninkům v posilovně. A podle toho se stejně rychle také dostavují výsledky.

Po vzoru Bolta

V České republice cvičení EMS není ještě příliš časté, například v Chomutově, kde Lucie Veselá působí, je jedno jediné, v celém Ústeckém kraji se dají spočítat na prstech jedné ruky. A kromě krajských měst to není odlišné ani ve zbytku republiky. V zahraničí už ale systém znají déle, ve svém tréninku ho měli dokonce šampioni Usain Bolt nebo Vitalij Kličko.

Univerzita v německém Bayreuth na cvičení zpracovala i vědecký výzkum, a to už v roce 2003. Ten nakonec dospěl k závěru, že kromě hubnutí a budování fyzičky, má cvičení i velký rehabilitační přínos. „U 82,3 procent osob se zmírnily bolesti zad, 29,9 procent účastníků bylo poté zcela bez obtíží. A 40,3 procenta respondentů si před začátkem studie stěžovalo na chronické bolesti, po skončení to bylo už jen 9,3 procent,“ stojí v závěrečné zprávě studie.

Ta vyloučila také škodlivost využívaných elektrických impulsů pro organismus a potvrdila, že u EMS nedochází k žádnému nadměrnému zatěžování kloubů a jiných obtíží, které mohou nastat u běžného cvičení. Blahodárné účinky má zejména na ženské tělo. Téměř 76 respondentek výzkumu potvrdilo, že se zlepšily jejich obtíže s inkontinencí, více než třetina z nich se obtíží zbavila úplně.

Svaly i lepší záda

Mladí zdraví lidé si ale systém EMS oblíbili zejména kvůli udržení pěkné postavy. To je i případ klientky Magdy, která nakonec ale dostala něco jiného, než co chtěla. „Vždycky jsem sportovala, hodně posilovala. Pak přišlo sedavé zaměstnání a poslední dva covidové roky i kynutí. Původně jsem chtěla jen získat návyk pro pravidelný trénink v posilovně a můj oblíbený bazén. Jenže výsledky se dostavily hrozně rychle a žádný další sport, kromě procházek se psem, jsem nezařadila,“ líčí.

Během pár týdnů se jí začaly rýsovat svaly a nabírat na objemu. „Po třech měsících jsem musela vyhodit spodní prádlo, narostly mi svaly na hrudníku i záda a nic mi nesedělo. To bylo nepříjemné. Ale úměrně tomu mi začaly být volné kalhoty, takže jsem spokojená,“ směje se.

Zdroj: DeníkNa další sport už pomyšlení nemá a cvičí jen jednou týdně. Svaly dostanou pod elektrikou tak zabrat, že potřebují čas na vydatnou regeneraci. „A ta tedy příjemná není. Svaly někdy hodně bolí, hlavně ty velké, zadek stehna,“ krčí rameny. Systém by ale neměnila. „Pominu-li postavu a to, že poprvé od puberty neřeším a nepřemýšlím nad jídlem, protože svaly spálí i nájezd na cukránu nebo fast food, úplně mě přestala bolet záda. Nehrbím se, přestala jsem trpět na housera. A vždycky můžu na stroji ubrat,“ míní.

Za tím se na to ale nechystá, funění z námahy střídá euforie vyplavených endorfinů a smlouvání, zda by nešel interval odpočinku zkrátit na polovinu.