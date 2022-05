Díky speciální kartě lékaři zachrání ohrožené děti. Rozšíří se do celé republiky

S tříletou dcerkou přišel nedávno na mosteckou pohotovost otec, který ji viděl po dlouhých dvou měsících. Soudí se o ni totiž s matkou. Holčička měla pod okem hematom a malou oděrku. Na otázku staniční sestry, jak se jí to stalo, odpověděla, že to udělal strejda fénem. Dodala, že to není poprvé, co jí ublížil. Ukázala na hlavičku, kde jí dorůstaly nové vlásky. Strýc jí totiž ty původní vytrhl, protože neposlouchala.

Díky kartě mohou lidé snadněji rozpoznat děti týrané, zneužívané, zanedbávané nebo ty, které dlouhodobě žijí v „toxickém“ domácím prostředí | Foto: Shutterstock