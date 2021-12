ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

Tyto nadějné aktualizace výsledků přicházejí v době, kdy počty nových nákaz koronavirem opět rostou a přibývají i úmrtí a hospitalizace. V USA počet mrtvých od začátku pandemie překonal číslovku 800 tisíc. Nejnovější vlna, která je na severní polokouli poháněná variantou delta, se nyní zrychluje kvůli chladnějšímu počasí a většímu počtu lidí ve vnitřních prostorách. Odborníci ale nyní spíše čekají na upřesnění čísel a informací z jižní polokoule od jihoafrických kolegů, kde již dva měsíce řádí omikronová mutace.

Podle AP americký regulátor léčiv FDA brzy rozhodne o povolení proticovidových tabletek od Pfizeru i konkurenčního Mercku, jenž žádost o povolení svého přípravku podal o pár týdnů dříve. Pokud bude uděleno, byl by Pfizer prvním léčivem proti covidu, které by si Američané (a brzy po nich nejspíš i Evropané) mohli vyzvednout v lékárně a užívat ho doma.

Prezident Joe Biden v úterním prohlášení označil lék Pfizeru za „další potenciálně silný nástroj v našem boji proti koronaviru“. Americká vláda už odsouhlasila nákup značného a prý i dostatečného množství tohoto léku Pfizer: jedná se o množství pro léčení až deseti milionů lidí. Vedení společnosti však naznačilo, že počáteční dodávky budou omezené a do konce letošního roku budou stačit na ošetření maximálně desítek tisíc Američanů. Do března ale Pfizer doufá, že výrobu rozjede a opravdu bude schopen poskytnout miliony platíček s tabletkami pro léčebný cyklus.

