Jak jste se k otužování dostal a jaké byly začátky? Co pro vás bylo nejhorší?

Šlo to docela přirozeně. S rodiči jsem vždy trávil hodně času venku a od dětství navíc prošel skautingem. Vedle častého pobytu v přírodě, včetně například zimního táboření vede skauting i k překonávání vlastního pohodlí, například pravidelnému otužování studenou vodou. Vedle psychické odolnosti to samozřejmě přispívá i k fyzickému zdraví. Samozřejmě, když na sebe například po ránu pustíte studenou vodu, není to zvláště v dětském věku nic příjemného – příjemné pocity se ale dostaví, když se díky tomu v těle rozproudí krev. Příjemný je také pocit z toho, že člověk překonal své pohodlí. A jaký může být krásnější vstup do nového dne, než koupel v ledovém potoce? Ta se nabízí na táborech či čundrech. Pro každodenní život zůstává k dispozici ledová sprcha.

V čem vidíte smysl otužování?

Otužování posiluje fyzickou i psychickou zdatnost a odolnost. Lidský druh se vyvíjel po tisíce let v přírodě, naši předci v ní trávili mnohem více času než moderní člověk 21. století. Příroda nás formovala v evolučním vývoji, stejně tak v minulosti formovala i vývoj každého jedince. A pokud se člověk před přírodou uzavře, nedopadá to dobře. Proto považuji za důležité sporty, zvláště venkovní, pobyt v přírodě včetně toho při práci či otužování. Na příznivé účinky studené vody na lidské zdraví už před dvě stě lety ukázal Vincenz Priessnitz a jeho odkaz je pro dnešního člověka ještě více aktuální.

V dnešní době se otužování stalo velkou módou. Co byste doporučil začátečníkům, aby to nepřehnali a své předsevzetí si sami sobě neznechutili? Stačí k dobrému pocitu třeba jen sprchování studenou vodou?

Otužování je jednoznačně pozitivním trendem, stejně tak renesance běžek zapříčiněná zavřenými skiareály a letošní příznivou zimou. Pravidelné sprchování studenou vodou je dobrým začátkem, velmi ale doporučuji především častý pobyt v přírodě. Například při sprchování studenou vodou není dobré se ze začátku příliš unáhlit, raději začínat pozvolně, postupně si zvykat. Probudit v těle mechanismy související s fungujícím krevním oběhem a imunitou.

Jak často se věnujete otužování? Kolik času by tomu měl člověk věnovat, aby to mělo smysl?

Protože s manželkou vychováváme čtyři syny, je pro nás zdravý životní styl záležitostí celé rodiny. Hodně času trávíme v přírodě, teď v zimě na běžkách či procházkách. Když to jen trochu jde, každý den. S dětmi chodím pravidelně jednou týdně do sauny, ta je ale bohužel už delší dobu zavřená, což je škoda. Hlavně pro děti je pravidelné saunování dobrou příležitostí ke zvyšování imunity, nenásilná příprava pro koupel v ledové vodě či sněhu. Sám si rád zaplavu v přírodě i po ochlazení, nakonec v době zavřených bazénů to ani jinde nešlo. Otužování by mělo být přirozenou součástí zdravého životního stylu, důležitá je tedy pravidelnost. U mě je to až závislost, samozřejmě v tom pozitivním slova smyslu.

Chodíte rád do přírody i v zimě?

V přírodě s rodinou trávíme hodně času, samozřejmě i v zimě, za jakéhokoliv počasí. Otužování vzduchem je při častém pobytu v přírodě nejpřirozenější.

Před několika lety jste dokázal vlézt do ledové vody přehrady na Bozeňově spolu se zábřežskými zimními plavci. Museli vás přemlouvat, nebo to bylo spontánní?

V Zábřeze je početná komunita zimních plavců, mají skvělé sportovní výsledky, to je skvělá inspirace. Jejich pozvání jsem rád přijal, bral jsem to přirozeně a přemlouvat jsem se vůbec nenechal. Se zimním plaváním jsem měl zkušenosti i z dřívějška. Ono pro diváky stojící na břehu zimní koupání vypadá náročně – sám si ale myslím, že tito promrznou více než plavci. Když vylezete z vody, tělo se samo prohřeje. Samozřejmě, podmínkou pro zimní koupání je zdraví. Hodně je to záležitost psychiky.

