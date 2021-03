Jak se dá připravit na zápas ve velkém mrazu?

Řeknu to na rovinu, na tohle se pořádně připravovat nedá. Počasí prostě neovlivníte. Hráči trénují každý den, a to i v extrémních mrazech. Nic jiného jim ani nezbývá. Je tedy pravda, že od začátku to bylo hodně rychlé a začalo se hrát hned po Vánocích. Na normálních okolností bychom se v tomto období teprve vraceli ze soustředění v Portugalsku. Vše se posunulo kvůli pandemii koronaviru a také kvůli Euru. Nicméně jsme jezdili alespoň trénovat na vyhřívané hřiště na Strahov. Ale jak říkám, počasí neovlivníte, takže v přípravě jsme hráli i na sněhu. Myslím si, že na Slavii máme jedno z nejlepších hřišť na tyto extrémní podmínky.

Trénujete venku celoročně?

Přesně tak. Už jsou pryč ty doby, kdy se v zimě hrálo v tělocvičnách. Všechny tréninky jsou venku na hřišti. Hráči jsou na to zvyklí, samozřejmě někdy je ta zima větší, ale to se nedá nic dělat. Nejsme hokejisti, abychom hráli pod střechou. Jediné, co jsme trošku upravili, byli náhradníci. Ti, kteří zatím nezasáhli do hry, zůstávali v teple v kabině, aby nemuseli sedět na mrazu.

Využíváte při těchto zápasech například i hřejivé masti? Pomůže to?

Ano, existují různé hřejivé emulze a podobné přípravky. Ovšem důležitější je spíše se pořádně a správně rozcvičit v teple. Hráči si spolu třeba zahrají i nohejbal, aby se kvalitně rozhýbali a šli ven už rozehřátí a připravení na výkon.

Jakým způsobem může mráz ovlivnit jejich výkon?

To víte, že není nic příjemného hrát zápas, když je venku minus patnáct. Mnohem hůře se s tím vyrovnávají hráči z teplejších krajin, především z Afriky. Nejsou na to vůbec zvyklí, ale musím říci, že naši fotbalisté se se zimou srovnávají velmi dobře. Při zápase tak ani nejde o mráz jako takový, ale o stav a terén hřiště.

Nehrozí v zimě více křeče?

To ani ne. Horší to mají brankáři. Musejí se mnohem lépe obléknout, aby se mohli udržovat v pohotovostním režimu. Hráči jsou profesionálové, takže bych ve hře v zimě neviděl nějaký velký problém. Samozřejmě po zápase je nutné dbát na správnou regeneraci, při které hráči využívají i bazén s ledovou vodou. Ta je po výkonu velmi důležitá, jelikož zacelí mikrotrhlinky ve svalech, které vznikají velkou zátěží. Takže bazén s ledovou vodou hráči využívají ve velké míře. Ale aby si někdo nemyslel, že v něm plavou. To ne. Vlezou tam po pás a je dobré, aby tam pak vydrželi aspoň minutu. Někdo to zvládne i pět minut.

Pamatujete si nějaký zápas v opravdu extrémní zimě?

V poslední době moc extrémní zimy nejsou, takže si na nic takového nevzpomínám. Naposledy se mi vybaví nedávný zápas s Příbramí, kdy byla na hřišti jinovatka. Taky jsme jednou hráli, když bylo minus deset stupňů Celsia. Není to nic příjemného, ale nedá se nic dělat – musíme to zvládnout.

Má nějaký hráč zimu rád? Někomu se třeba hraje lépe, když je chladněji.

O nikom, kdo by u nás v mužstvu vyloženě miloval zimu, opravdu nevím (smích). I když máme v týmu hráče i z Ukrajiny, kde jsou pořád ještě opravdové zimy. Ale každý se těší spíše na teplo.

A co hráči z teplých krajů? Máte v týmu fotbalisty z Pobřeží Slonoviny, Senegalu a Libérie.

Ti určitě zimu zrovna nemilují. Někteří hráči, si troufnu říci, viděli u nás sníh poprvé v životě. Není to pro ně jednoduché. Ale zvládají to výborně. Jsou to profíci a musí si na to zvyknout, nic jiného jim ani nezbude.

Co je pro výkon horší: zima, nebo vedro?

To je těžké hodnotit. V letních vedrech bývá příprava. To je špatné pro hráče muslimské národnosti dodržující Ramadán, jelikož se během půstu nesmí ani napít.

Využívají hráči v rámci regenerace saunu?

Určitě. Záleží na každém. Někdo má radši vířivku, jiný zase tu saunu nebo jen ledový bazén. Já osobně využívám saunu skoro denně.

Jak je prospěšné saunování a otužování pro rekreačního sportovce?

Vždy záleží na zdravotním stavu jedince. Nemůže to dělat každý. Ale zdravému člověku otužování jedině pomáhá. Má například dobrý vliv na oběhový systém. Využívám saunu hodně a teplotu jsem měl naposledy někdy na základní škole. Každému to tedy vřele doporučuji. V poslední době se z toho stala taková módní záležitost, ale člověk by se měl otužovat celoročně, nejen v nějakém ročním období.