Světová zdravotnická organizace (World Health Organization; WHO) přitom doporučuje zhruba pětiprocentní proočkovanost populace proti chřipce. „V ČR je to necelých pět procent, což nás řadí mezi rozvojové země,“ konstatoval Igor Karen, místopředseda Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Očkování proti chřipce by podle něj neměly promeškat rizikové skupiny obyvatel. „Kdyby se očkovali jenom pacienti s diabetem, kteří to mají zdarma, tak máme desetiprocentní proočkovanost,“ míní Karen. Vzhledem k tomu, že epidemie chřipky obvykle vrcholí během února, je nejlépe se očkovat na začátku října.

Letos se přitom dá očekávat větší zájem v celé Evropě. Na veřejnosti proto často kolují fámy, že farmaceutické firmy stáhnou vakcíny do západních zemí. „Pouze zjišťujeme, zda objednávky platí, protože zájem je v Evropě obrovský a my musíme mít jistotu, že to, co je objednáno, bude využito,“ upokojuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Více nebude

Ale i on upozorňuje, že je v Evropě převis poptávky nad nabídkou. Stát by proto měl koordinovat postup s EU i výrobci. Ti navíc nemohou vyrobit o mnoho více, než bylo objednáno.