Zhoršené zdraví hlásí zejména věková skupina mezi 45 a 55 lety, přičemž 32 procent z nich vnímá, že jsou na tom od jara 2020 mírně hůř, 14 procent pak výrazně hůř. Z generace o deset let starší hlásí zhoršení zdraví 43 procent lidí, 15 procent pak výrazné. Zhoršení zdraví se nevyhnulo ani mladým. Byť výrazné zhoršení na sobě pozorují jen dvě procenta, alespoň mírné zhoršení svého zdraví vnímá 32 procent lidí do 25 let.

Skoro dvě pětiny populace navíc v roce 2020 zanedbaly preventivní prohlídky u lékaře. Nešlo přitom o mladé lidi, neboť z nich loni preventivní prohlídky dodrželo 70 procent, tedy nejvíce ze všech věkových skupin. V generaci mezi 55 a 65 lety preventivní prohlídky dodrželo jen 58 procent.

"Průzkum potvrzuje, že dopady pandemie a také s ní spojených lockdownů na zdraví lidí mohou být mnohem větší, než jsme si na začátku mysleli. Zhoršení zdraví na sobě pozoruje významná část celé společnosti napříč generacemi včetně třetiny mladé generace," uvedl šéf on-line životního pojištění Mutumutu Jindřich Lenz.

Shodit váhu si přejí dvě třetiny Čechů, z toho 12 procent víc než 20 kilogramů a 17 procent mezi deseti a 20 kily. Celkem 29 procentům z těch, co hodlají hubnout, přebývá pět až deset kilo a 42 procent se chce zbavit do pěti kilogramů. Mezi těmi, co chtějí hubnout, převládají ženy. Lidí, co si přejí zhubnout deset kilogramů a více, je nejvíce v nejmladší věkové skupině do 25 let. Jde o generaci, kde je také nejmenší zastoupení těch, co jsou se svým tělem spokojení. Těch je pouze necelá pětina, uvádí průzkum. Čtvrtina z těch, co hodlají hubnout, toho chce dosáhnout zvýšením fyzické aktivity, 14 procent omezí přísun kalorií a 56 procent to zkusí kombinací obojího.

Omezení většiny sportů

Lockdown a s ním související uzavření sportovišť a omezení většiny sportů, které trvalo s letním uvolněním od loňského března až do května letošního roku, ve větší či menší míře připravilo přes polovinu Čechů o sportovní vyžití. Na 60 procent uvedlo, že jim zavřená sportoviště chyběla.

Ve výsledku tak během pandemie sport omezila anebo s ním úplně přestala polovina Čechů a 56 procent hlásí zhoršení své fyzické kondice. Znovu nejvíce to bylo mezi mladými do 25 let (65 procent), kde je také nejvíce těch, kteří pociťují razantní zhoršení své fyzičky (27 procent). Je mezi nimi ale také největší zastoupení těch, kterým se od jara 2020 fyzička zlepšila (17 procent). Takových lidí ale s přibývajícím věkem postupně ubývá, v generaci mezi 45 a 55 lety jich je 11 procent a v generaci o deset let starší už pouze 0,5 procenta.