V něm už na něj čekali vychovatel s několika odsouzenými a pomocí volejbalové sítě jej odchytili a vrátili do jeho výběhu. Podle prvních informací byl vyhladovělý, ale bez viditelných zranění.

Chycen do volejbalové sítě

Jednomu ze svědků se podařilo na video nahrát návrat zvířete přímo do areálu. „Přihopsal do věznice sám a dobrovolně. Následně jej odsouzení a chovatel lapili do volejbalové sítě a ve sklopci přenesli do výběhu k druhému klokanovi,“ uvedla mluvčí Vězeňské správy Markéta Prunerová.

S odchytem uvnitř pomohli vězni a vychovatel. | Video: Správa věznice

První informace hovoří o tom, že během týdenního výletu klokan neutrpěl žádnou viditelnou újmu. „Klokan Skipy je v pořádku, nezraněný, ale vyhladovělý. Byl povolán veterinář, aby ho zkontroloval,“ doplnila Prunerová.

Zatím není jasné, jak se mu minulou sobotu podařilo utéct. Podle průběžných zpráv se měl pohybovat v lesích kolem jiřické věznice a její mluvčí Hana Prokopová vyzývala obyvatele, aby při jeho spatření kontaktovali policii. Nakonec se ale útěkář vrátil sám a dobrovolně.

Proč se vrátil?

O důvodech jeho návratu se můžeme jen dohadovat. Vzhledem k jeho hladu se nabízí právě tento argument. Podle Luboše Vaňka, vedoucího Záchranné stanice pro handicapované živočichy na Huslíku, však může být důvodů více. „Klokan je býložravec a v tomto období by primárně ve volné přírodě mít až takový problém se stravou neměl. Samozřejmě záleží na tom, na jakou stravu byl zvyklý a pokud divokou přírodu ani jinou stravu, než dostával ve věznici, nikdy v životě nepoznal, pak samozřejmě i problém s potravou mohl být jedním z těch, proč se sám vrátil,“ vysvětlil Vaněk.

Dalším důvodem pak mohla být celková fixace na prostředí. „Zvířata, a obzvláště ta žijící v zajetí, jsou velmi silně fixována na prostředí a na pachy, v nichž trvale žijí. Pokud se takové zvíře dá na útěk, může nastat situace, že zpanikaří a už se nikdy nazpátek do původních míst nevrátí. To zřejmě u tohoto klokana nenastalo, nedostal se do fáze takového stresu, a po čase se rozhodl vrátit,“ uvažuje šéf zvířecích záchranářů ze stanice u Poděbrad.

Součást Otevřené věznice

Chov klokanů stejně jako dalších, v některých případech rovněž exotických zvířat, je součástí projektu Otevřené věznice v Jiřicích. Vybraní vězni žijí sice pod trvalým dohledem, ale velmi podobným způsobem, jako na svobodě. Dojíždí do zaměstnání, starají se o domácí zvířata, či pracují na zahradě. Součástí projektu je i péče o tato netradiční zvířata, která už léta patří ke koloritu jiřické věznice.