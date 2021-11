Především ve východní části kraje se bude jezdit jinak než dosud. Výrazně se změní jízdní řády také pro část cestujících z Prahy-východ – a nový způsob organizace dopravy zasáhne i do sousedících regionů: zejména krajů Libereckého a Královéhradeckého. Skutečností se stane od druhé prosincové neděle – datum 12. 12. se dobře pamatuje – a opravdu nebude znamenat jen úpravy autobusového spojení v rámci regionu. Hotovou revoluci má přinést pro cestování mezi Mladou Boleslaví a Prahou.

Hned pět nových rychlých linek

Svezení mezi hlavním městem a Mladou Boleslaví, se zhruba 40minutovou jízdou s využitím dálnice D10, má zajišťovat pět nových linek. Všechny budou v metropoli odjíždět z Černého Mostu. Nové jízdní řády počítají se základním intervalem 20 minut, avšak reagují na vytížené časy i na dobu, kdy je poptávka cestujících nižší. V ranní špičce pracovních dnů pojedu autobusy do hlavního města každých 10 minut, odpoledne pak z Prahy po 15 minutách. Naopak v okrajových částech dne mají autobusy jezdit po půlhodině. Nebo i jednou za hodinu.

Rychlé spojení s hlavním městem nabídnou cestujícím nové linky číslo 345 (její vybrané spoje pojedou v Mladé Boleslavi přes ulici Jičínská; dále bude pokračovat směrem na Liberec), 412 (s pokračováním na Sobotku a Jičín), 700 (s protažením na Železný Brod, Tanvald, Desnou a Harrachov), 720 (mířící dále na Turnov, Železný Brod, Semily a Vysoké nad Jizerou) a 730 (zahrnující i Turnov, Semily, Jilemnici a Horní Mísečky). Nová bude i „zastávková linka“ 315, jejíž autobusy z Prahy také vyrazí po dálnici, z níž však sjedou na exitu 21 Tuřice a do Mladé Boleslavi pojedou mimo jiné přes Benátky nad Jizerou a Brodce; z Boleslavi budou pokračovat na Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště. Minimálně zde má jet spoj každou hodinu (o víkendech co dvě hodiny); v ranní špičce však budou intervaly 20minutové a v odpoledním provozu půlhodinové.

Rozsáhlé změny se však v souvislosti s integrací Mladoboleslavska chystají i mimo hlavní trasy – přičemž zpočátku ani pasažéři, kteří autobusy využívají pravidelně, nebudou moci cestovat „po paměti“. Zrušení čeká celkem 69 dosavadních linek, na 12 dalších dojde na úpravy provozu. A nově zavedeno bude 38 linek. Úpravy se dotknou i svozu pracovníků na směny do Škody Auto. Cestující by poté, co si na změny zvyknou, měli ocenit lepší provázanost spojů. Pro některé obyvatele Mladoboleslavska bude také novinkou tarif PID, počítaný nikoli podle ujetých kilometrů, ale v závislosti na pásmech a čase stráveném ve vozidle. Či ve vozidlech: jízdenky platí i po přestupu. Pravidelné dojíždění může zlevnit využívání předplatních kuponů v elektronické i papírové podobě; zaplatit jízdné je v rámci PID možné také prostřednictvím mobilní aplikace Lítačka.

Autobus, který nejenom nahradí vlak

Změny spojené se začleněním do PID čekají od 12. prosince rovněž cestující na Rakovnicku. I zde jde o provázanost s cestováním na dálkových trasách: nejen do Prahy, ale také do některých oblastí krajů Plzeňského a Ústeckého. Novinkou se stane zřízení expresní linky 404 z pražského Zličína do Rakovníka; s prodloužením až do Kralovic. Nabídne nejen přestupy na linky v Plzeňském kraji včetně snazšího cestování přímo do Plzně, ale současně jde o náhradu za lokální vlakovou linku S53 (Rakovník –Kralovice u Rakovníka). Trvalé změny a úpravy přinese prosinec ještě na dalších sedmi autobusových linkách na Rakovnicku.