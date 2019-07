Policista s titulem inženýra, který dosáhl hodnosti brigádního generála, nastoupil do služebního poměru k Polici ČR před 19 lety; v roce 2000, uvedla v pondělí k Lechově osobě mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. Připomněla současně jeho středočeské kořeny: Lerch začínal jako řadový policista na mělnickém dopravním inspektorátu, jehož vedoucím se posléze stal – a následně v Mělníku stanul v čele celého obvodního oddělení. V roce 2009 pak přesel do Prahy, aby působil na Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR. Jeho ředitelem následně byl od roku 2013.

V čele pražské policie Lerch střídá Jana Ptáčka, jenž do hlavního města přišel loni v květnu ředitelovat ze středních Čech. Předtím působil na postu náměstka krajského ředitele pro vnější službu (měl tedy na starosti uniformovanou policii: například pořádkovou, dopravní, cizineckou – ale třeba i zásahovou jednotku nebo zbraňový odbor). Nově Ptáček usedl do křesla ředitele policie v Pardubicích, odkud nedávno přišel do Prahy nový policejní prezident Jan Švejdar.

Ten nově nastupujícího Lercha před pár dny označil za odborníka s velmi dobrými manažerskými schopnostmi. V té souvislosti lze připomenout slova mluvčí Zoulové k mělnickému působení nynějšího pražského ředitele – tehdy na nižších vedoucích pozicích: „Postupně získal nezbytné manažerské dovednosti, které průběžně doplňoval dalším studiem a celoživotním vzděláváním.“ Ve vedení policie v metropoli na Vltavě se tak mohou uplatnit zkušenosti z oblasti, kde se tato řeka vlévá do Labe.