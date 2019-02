Bělá pod Bezdězem - Trnem v oku obyvatel, ale i zastupitelů v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku je už několik měsíců komunikace a přilehlé chodníky v Mladoboleslavské ulici. Není divu, že se tento bod dostal až na jejich jednání.

Mladoboleslavská ulice v Bělé potřebuje rekonstrukci chodníků | Foto: Archiv

„Rekonstrukci už by potřebovaly jako sůl. Je to samá nerovnost, samý hrbol, sem tam díra. Já už navíc špatně chodím. Musím mít hůl a kolikrát se bojím, že zakopnu," popsala katastrofální stav chodníku seniorka, která zrovna mířila do nedalekého obchodu.

Zapravdu jí dala i zastupitelka Petra Kuldová, která ve zmíněné ulici bydlí. „Několikrát jsem na špatný stav chodníků upozorňovala. Bylo mi odpovězeno, že se chodníky zatím opravovat nebudou, protože se plánuje bezbariérovost této ulice a tudíž, budou chodníky zahrnuté až do celkové rekonstrukce," připomněla Petra Kuldová vyjádření, kterého se jí už dříve dostalo z radnice.

Podle Jany Vltavské, vedoucí odboru rozvoje a majetku města, už má město rozpracovaný záměr rekonstrukce Mladoboleslavské ulice, a to právě v rámci slibované bezbariérové trasy. „Projekt jsme ale museli pozastavit, protože se zde objevil větší problém s odvodněním ulice," konstatovala Jana Vltavská.

S chodníky pomůže dotace

Pokud se povede rekonstrukci zdárně zahájit a dotáhnout do konce, nemusela by ji Bělá pod Bezdězem hradit celou z rozpočtu. Nahrává jí fakt, že se na jejím katastrálním území nachází Zařízení pro zajištění cizinců Jezová. Ministerstvo vnitra takovým obcím garantuje dotaci, podle počtu uprchlíků, kterou mohou investovat do oprav chodníků, případně silnic, pokud s těmito pracemi počítají v rozpočtu.

A to je právě případ Bělé. Starostka Jitka Tošovská slíbila, že se na realizaci bude pracovat. Už ale nedokázala odpovědět na to, v jaké fázi je záměr v současné době. „Referent investic je dlouhodobě nemocen," vysvětlila.

Navíc, podle Jany Vltavské jeho zástup ani není možný. Na úřadě se prý nenajde žádný jiný zaměstnanec s jeho odborností a kvalifikací. Zastupitel Jan Sýkora měl ale očividně jiný názor. „Vedoucí odboru, tajemník města… Já vidím adekvátní lidi, kteří by ho v této problematice mohli zastoupit," upozornil.

Jana Vltavská ho ubezpečila, že referenta investic může její odbor zastoupit pouze částečně, avšak ne v technických záležitostech. Nicméně slíbila, že do příštího zastupitelstva zjistí aktuální informace.

