Napilno měli hasiči bojující s odstraňováním následků zejména na Nymbursku, do půl deváté večer napočítali 31 výjezdů souvisejících s počasím. Jen v nejzasaženějších Poděbradech jich byly dvě desítky! Jedenáct případů odstraňování stromů a po čtyřech čerpáních vody a zásazích při řešení nebezpečných stavů. Výrazněji v tomto regionu živly zasáhly také Pískovou Lhotu.

Dále se bouřky více soustředily na Kolínsko, kde do půl deváté večer jejich následky hasiči odstraňovali jedenáctkrát. Již odpoledne měli hasiči více práce se čtyřmi zásahy souvisejícími s počasím také na Benešovsku, kde k nim vpodvečer přibyly ještě další dva, a na Praze-východ se třemi výjezdy. Jen ojediněle bylo třeba kvůli počasí zasahovat rovněž na Kladensku, Mladoboleslavsku, Praze-západ a Rakovnicku.

Závažnější problémy v dopravě, před nimiž meteorologové také varovali, si bouřky nicméně nevyžádaly. Jejich výstraha však nadále platí, a to pro celé území Středočeského kraje, až do pondělní třetí hodiny po půlnoci. Pořád je tedy možné očekávat problémy související s velmi silnými bouřkami provázenými přívaly deště, vichrem – a možná i kroupami. Může to přinést problémy související s intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním drobných toků, polámanými stromy i dalšími škodami způsobeními silným větrem – včetně problémů v dopravě i v zásobování elektřinou.

Speciálně na Čáslavsko se pak vztahuje ještě povodňová bdělost související s možným vzestupem hladin na menších tocích, avšak povětšinou bez toho, že by se voda vylévala z koryt. Tato výstražná informace Českého hydrometeorologického ústavu má platnost až do úterního poledne.