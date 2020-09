/FOTOGALERIE/ Do nové fáze vstupuje boj středočeských zemědělců s přemnoženými hraboši. Plyne to ze čtvrtečního sdělení Ivany Krškové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Ten po dohodě s ministerstvem zemědělství kývl na rozhazování jedu po polích – vydal nařízení o mimořádném použití přípravků na ochranu rostlin při řešení trvajícího kalamitního výskytu hraboše polního.

Hraboš polní | Foto: Archiv firem

„Vedle aplikace přípravků zvýšenou dávkou do nor je výjimečně povolena i aplikace rozhozem, a to pouze na konkrétních pozemcích na základě rozhodnutí ÚKZÚZ,“ upřesnila Kršková. Nyní se to týká především lokalit ve Středočeském a Ústeckém kraji, kde škody způsobované hraboši v létě mnohonásobně překročily únosnou míru – nicméně se počítá s tím, že přemnožení hlodavců si na podzim může vyžádat rozšíření opatření.