Nadcházející sobota je startem sezony pravidelných výletních vlaků pro turisty, cyklisty i rodinného Cyklohráčku, které vypravují České dráhy. Historické vlaky Klubu železničních cestovatelů poprvé vyrazí o týden později: v sobotu 30. března. O sobotách, nedělích a svátcích se takto zájemci mohou svézt až do sklonku října. Těšit se mohou na návrat vlaků tažených motorovými lokomotivami zvanými bardotka do Posázaví, stejně jako vlaků mířících k Brdům také v čele s bardotkou nebo na Křivoklátsko.

S jízdným je to stejné jako v jiných pravidelných vlacích: platí v nich běžný tarif dopravců i jízdní doklady PID – Pražské integrované dopravy. „Ten mohou cestující využívat ve všech vlacích na území kraje,“ podotkl Jareš.

Pravidelné vlaky lákající k výletům se vracejí, nabízejí ale některé novinky. Pojízdná herna Cyklohráček, vozící výletníky především na Okoř a do Slaného, se častěji podívá i do Zlonic, kde je populární železniční muzeum. Trasa tohoto vlaku tam bývala prodloužena jednou za měsíc už v minulých sezonách, připomněl ředitel organizace Ropid organizující PID Petr Tomčík. Zájem byl ale takový, že to nemohlo zůstat bez odezvy. „Letos pojede Cyklohráček do Zlonic každé dva týdny; poprvé se tam podívá v sobotu 30. března,“ upozornil Tomčík. Reagovalo ostatně i muzeum, jež podle jízdního řádu tohoto výletního vlaku upravilo otvírací dobu.

Chystají se novinky

Během jara čeká Cyklohráček ještě další změna: dostane nový herní vagon přezdívaný Esmeralda, který se nyní připravuje. Vlak Cyklo Brdy mířící z Prahy do Příbrami a Březnice by se zase mohl dočkat delší trasy. „Jednáme o prodloužení až do jihočeské Blatné,“ prozradil, co ještě není úplně upečeno, náměstek primátora Prahy pro dopravu Adam Scheinherr (PS).

Novinku ohlásil ředitel regionálního obchodního centra Českých drah Jakub Goliáš v souvislosti se zlepšením spojení od metropole na střední Sázavu: do rekreačních oblastí k Ledečku, Kácovu a Zruči nad Sázavou. V sobotu i v neděli dopoledne tam pojedou přímé vlaky, zpět pojede v sobotu odpoledne jeden a v neděli dokonce dva. Je tu ale zádrhel: až do konce června platí výluka, kvůli níž vlaky mohou jen do Ledečka; pak cestující pokračují náhradními autobusy. „Jsme ale rádi, že se trať opravuje,“ poznamenal Goliáš.

Z lákadel nachystaných KŽC Doprava ředitel Bohumil Augusta obzvlášť upozorňuje na Posázavský motoráček. Ten bude od poslední březnové soboty jezdit z Prahy přes Davli do Čerčan a zpět. „V lepších trasách než loni,“ pochlubil se Augusta. Především však upozorňuje na nasazování nákladně zrekonstruovaného motorového vozu přezdívaného krokodýl – pro znalce s označením M 286.1. „Ty kdysi jezdily i na slavné Vindoboně,“ upozornil Augusta. S tím, že na Posázavském motoráčku se budou střídat tři soupravy.

Výletní vlaky na středočeských kolejích



* Pravidelné vlaky jezdící v sobotu, neděli a o svátcích- Cyklohráček: Praha – Slaný (– Zlonice); jezdí od 23. března do 28. října; odjezdy – tam v 9.02 a 13.02, zpět 11.01 a 16.55 (ze Zlonic 16.41)



- Výletní vlak Posázaví: Praha – Čerčany – Český Šternberk – Světlá nad Sázavou; jezdí od 23. března do 28. října; jízdní doba – tam 8.22 – 12.43, zpět 13.43 – 17.35, ze Zruče nad Sázavou 16.00 – 18.37



- Výletní vlak Český ráj: Praha – Nymburk – Jičín – Libuň – Turnov; jezdí od 23. března do 28. října; jízdní doba – tam 8.40 – 11.19, zpět 16.41 – 19.16



- Cyklovlak Cyklo Brdy: Praha – Beroun – Zdice – Jince – Příbram – Březnice; jezdí od 23. března do 28. října; jízdní doba – tam 8.37 – 10.29, zpět 17.03 – 19.02



- Posázavský motoráček: Praha – Vrané nad Vltavou – Týnec nad Sázavou – Čerčany; jezdí od 30. března do 28. října; odjezdy – tam 7.39 (v sobotu a vybraných datech kolem Velikonoc a státních svátků) a 12.26 (v neděli a vybraných datech), zpět 12.05 (v sobotu a vybraných datech kolem Velikonoc a státních svátků) a 17.34 (v neděli a vybraných datech)



- Podlipanský motoráček: Pečky – Plaňany – Bošice – Kouřim – Zásmuky – Bečváry; jezdí od 29. června do 1. září; odjezdy – tam 9.56 a 13.56, zpět z Bečvár/Zásmuk 11.27/ 12.37 a 15.16/16.19



- Kokořínský rychlík: Praha – Neratovice – Všetaty – Mělník – Mšeno; jezdí od 30. března do 28. října; jízdní doba – tam 8.27 – 10.32, zpět 17.00 – 18.56



- Podtrosecký rychlík: Praha – Neratovice – Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov – Jičín; jezdí od 30. března do 28. října; jízdní doba – tam 8.12 – 11.32, zpět 16.54 – 19.44



- Rakovnický rychlík: Praha – Beroun – Křivoklát – Rakovník; jezdí od 30. března do 28. října; jízdní doba – tam 9.09 – 10.56, zpět 15.26 – 17.28



- Výletní vlak Kozel Expres: Praha – vlečka pivovaru Velké Popovice; jezdí od 6. dubna do 28. září; platí zvláštní tarif zahrnující i prohlídku pivovaru s ochutnávkou; odjezd 10.20; návrat 15.15

* Jízdy parních vlaků:

- 20. a 21. dubna Velikonoce na Křivoklátě; 27. dubna Středočeský železniční den v Kralupech nad Vltavou; 27. dubna Řipská pouť; 4. května Audience u Karla I. v Brandýse nad Labem; 18. května Vlak do Dobříše; 8. června Den Kozla ve Velkých Popovicích; 22. června Párou Prahou; 6. července jízda do Posázaví (Sázavská pouť); 20. července Svatoanenský jarmark ve Žlebech; 17. srpna jízda do Posázaví (Kácovská pouť); 31. srpna jízda do Posázaví (Tankový den v Lešanech), 22. září oslavy 125. výročí trati Sedlčanka; 5. října Křivoklání; 19. října Párou Prahou; 30. listopadu a 1. prosince Mikulášské jízdy Prahou; 14. a 15. prosince Advent na Křivoklátě



- řada akcí ČD Muzea v Lužné u Rakovníka (6. 4., 19. a 20. 4., 11. a 12. 5., 1. 6., 8. 6., 29. a 30. 6., 5. 7., prázdninové soboty, 24. 8., 21. a 22. 9., 28. 9., 26. a 27. 10.)

Zdroj: Zážitkový průvodce PID