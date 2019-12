Za zpracovatelský tým na výsledky v polovině prosince upozornil Jan Marek z pojišťovny Generali. V první dvacítce figuruje Středočeský kraj třikrát. Moravskoslezský kraj šestkrát – přičemž zaujímá všechna tři přední místa. Použít výrazu „medailové pozice“ by v tomto případě bylo asi krajně nepatřičné. A čtvrtá příčka náleží severu Moravy rovněž.

Pro středočeské řidiče může být potěšující, že dvě ze tří nejkritizovanějších „děr“ ve vozovce již v době vyhlašování výsledků buď byly opraveny – a třetí věc se bezprostředně řeší. Na webu krajského úřadu o tom informoval ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) Zdeněk Dvořák – byť opravy nejsou jen výsledkem práce jeho týmu. Reagoval tak na dotazy novinářů, kteří často výhrady ke stavu silnic spojují právě s prací krajských silničářů.

Nejvýš v kritickém celostátním srovnání, na sedmé příčce žebříčku, stojí Říčanská ulice v obci Sibřina na Praze-východ. Tamější výtluk už je opraven – a třebaže jde o silnici III. třídy ve správě kraje, nezajišťovala to krajská správa silnic. Stavěla tam obec, pro niž dodavatelská firma zajišťovala uložení inženýrských sítí (a to v rámci jedné akce dokonce na šesti úsecích krajských „trojek“). V režimu staveniště místo fungovalo od loňského 19. listopadu do 31. srpna letošního roku. V době, kdy obec jako stavebník předávala komunikaci zpět silničářům, už bylo vše v pořádku. Průtah obcí má nyní nový povrch.

Hned na následujícím místě zveřejněného řebříčku hanby figuruje na osmé příčce ulice Plukovníka B. Petroviče v Dobříši na Příbramsku. V tomto případě se jedná o místní komunikaci s lokálními propady po výkopech pro kanalizaci. Ty se v Dobříši objevují nejen na této komunikaci ve správě města, ale v menší míře v důsledku stejných prací i na krajské silnici II. třídy v Pražské ulici. „Obec jako stavebník bude provádět předláždění daných poruch v dlážděných komunikacích, vzniklých v přímé souvislosti se stavbou kanalizace a správně neprovedeným hutněním třímetrových výkopů,“ uvádí k tomu krajský úřad.

V pořadí 19. pak mezi nejhoršími výmoly republiky skončila Pražská ulice v Nymburce. Ředitel Dvořák upřesňuje, že jde o Pražskou ve směru na Sadskou. „Jedná se o komunikaci II. třídy, jež je zařazena do investičních staveb, kde se v současné době provádí pouze nezbytná údržba. Uváděný výtluk byl opraven začátek července 2019,“ konstatoval šéf KSÚS. Přičemž má výhrady proti tomu, že o provedení oprav již žebříček Výmolů.cz neinformuje – na rozdíl od oprav na severu Moravy či na Pardubicku.

Podobně jako Středočeský kraj – se třemi umístěními v první dvacítce nejhorších výtluků – dopadlo i hlavní město. Tam byly jako nejproblémovější označeny ulice Radistů v Liboci u křížení s Dědinskou (14.), Pod Sokolovnou v Nuslích (16.) a Bělocerkevská ve Vršovicích u křižovatky s 28. pluku (17.).