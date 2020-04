ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V hlavním městě, které má dlouhodobě zhruba dvojnásobek nakažených, se počet lidí s prokázaným koronavirem ve stejném časovém rozpětí zvýšil ze středečních 1461 na čtvrtečních 1493 případů.

Metropole následovaná středočeským okolím zůstávají dlouhodobě v čele mezikrajského srovnání – nicméně pokud se aktuální trend nezmění, lze vlastně konstatovat, že Moravskoslezský kraj je od Středočeského vzdálen prakticky o jeden den. Na severu Moravy se počty registrovaných případů prozatím zastavily na čísle 738. Následují kraje Olomoucký (598), Plzeňský (504) a Ústecký (400).

V čele celostátního srovnání zůstává Praha i při posouzení nemocnosti podle přepočtu pacientů na tisíc obyvatel. Dosahuje hodnoty 109,7. Středočeský kraj, který i v tomto případě dosahuje s přepočtem 56,65 téměř poloviny úrovně hlavního města, si však v tomto porovnání, jež bere v potaz i hustotu osídlení jednotlivých regionů, stojí podstatně příznivěji: vyšší nemocnost mají kromě metropole ještě kraje Olomoucký (94,54), Plzeňský (86,51), Karlovarský (73,83) a Moravskoslezský (61,28). Mezi 14 kraji si tedy střední Čechy drží šestou pozici.

Celorepublikově ministerstvo evidovalo 146 tisíc provedených testů, jež onemocnění Covid-19 odhalily u 6303 lidí. Již 831 pacientů se vyléčilo, naopak 166 lidí zemřelo. Nejvíce z nich, více než třetina, bylo ve věku nad 85 let, následuje věková skupina od 75 do 84 let představující další třetinu. Jako aktuální počet nemocných ministerstvo evidovalo 5306 osob, z nichž 418 pobývalo v nemocnici. Pětasedmdesát z nich bylo v natolik vážném stavu, že potřebovalo umělou plicní ventilaci nebo mimotělní membránovou oxygenaci.

Středočeská hygienická stanice, která na rozdíl od ministerstva nezveřejňuje případy prokázané, ale až ty potvrzené, evidovala ve čtvrtek dopoledne 739 pacientů. Již 73 z nich se vyléčilo, naopak krajská hygiena zaznamenává 14 úmrtí. I v tomto případě je ministerstvo „napřed“, jestliže ve Středočeském kraji uvádí 18 zesnulých (a v Praze 69). Středočeská hygienická stanice dále zmiňuje 3772 lidí indikovaných v kraji k testování a 276 aktuálně platných karantén, které sama nařídila.

Nejvyšší nemocnost má nyní podle údajů hygieny Praha-západ (81,50 nemocných na sto tisíc obyvatel), následují Benešovsko (80,03) a Praha-východ (76,27). Naopak nejnižší nemocnost dlouhodobě vykazují Rakovnicko (19,80), Kutnohorsko (27,86) a Mladoboleslavsko (29,43).