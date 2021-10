S kyvadlovým provozem řízeným silničáři musí do čtvrtečního večera počítat řidiči projíždějící u Luštěnic po silnici I/38, která je v tomto úseku frekventovanou spojnicí Mladé Boleslavi (či přesněji: dálnice D10) a Nymburka. S prací asfaltérů se v této oblasti řidiči setkali už v minulém týdnu.

Oprava silnice I/38 u Luštěnic. | Foto: Ředitelství silnici a dálnic ČR

Aktuálně jsou práce naplánovány po obou stranách Luštěnic. Jihovýchodním směrem je to ke vjezdu do Újezdu, směrem na severozápad k čerpací stanici pohonných hmot u Němčic. Velkoplošné opravy povrchu vozovky, které se posouvají podle postupu prací, by zde měly být hotovy 21. října k 18. hodině.