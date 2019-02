Střední Čechy - Sestry ve Středočeském kraji si polepší o dva tisíce hrubého. Středočeští zastupitelé na včerejším mimořádném zasedání rozhodli o poskytnutí státní dotace na platy sester ve výši téměř 43,5 milionů korun. Bodem jejich jednání bylo zároveň poskytnutí dotace na platy pracovníků v sociálních službách.

Zdravotní sestra. Ilustrační foto. | Foto: Archiv

Příplatek se dotkne především těch sester, které pracují na třísměnný nebo nepřetržitý provoz. „Administrativním procesem se podařilo projít v rekordním krátkém čase. V tuto chvíli budeme vyzývat jednotlivé poskytovatele k podpisům smlouvy a posílat jim peníze ze státního rozpočtu, které na krajský učet už doputovaly,“ informoval radní pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS).

O individuální dotaci se přihlásilo 29 poskytovatelů



Zastupitelé mimo to schválili znění obsahu veřejnoprávní smlouvy, která nyní bude s jednotlivými poskytovateli lůžkové péče uzavřena. O individuální dotaci se přihlásilo celkem 29 těchto registrovaných poskytovatelů, což představuje 16 205 pracovních úvazků.



Vyplacení mimořádné odměny zdravotním sestrám v srpnové výplatě zůstalo na rozhodnutí ředitelů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče. „V nemocnicích, které zakládá Středočeský kraj, se tak stalo, Podobně reagovala podle mých informací také soukromá a městská zařízení,“ upřesnil náměstek Martin Kupka. Zároveň si postěžoval, že stát v poskytnutí dotace myslel pouze na zdravotní sestry a zcela pominul například ošetřovatele nebo asistenty, kteří taktéž pracují v nepřetržitém směnném provozu.

Přilepší si i sociální pracovníci



Na mimořádném jednání středočeští zastupitelé dále schválili poskytnutí státní dotace na zvýšení platů pracovníků sociálních služeb. Mezi ty by měla být přerozdělena dotace ve výši asi 141,4 milionů korun. Tyto peníze budou rozdělené mezi 465 žádostí.



S úspěšnými žadateli o dotaci budou nyní uzavřeny dodatky k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v co nejkratším možném termínu tak, aby se co nejrychleji objevily na výplatních páskách pracovníků sociálních služeb.



V sociální sféře působí taktéž zdravotní sestry, které pracují v nepřetržitém provozu. „Peníze na navýšení platů těchto sester ministerstvo zdravotnictví peníze neposlalo, nicméně z rezervy, který středočeští zastupitelé schválili v červnu, tyto prostředky připravíme,“ uvedla radní pro oblast sociálních služeb Jaroslava Němcová s tím, že o konkrétní částce budou jednat zastupitelé při nejbližším jednání v září.