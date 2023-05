/VIDEO, FOTOGALERIE/ Smutnou zprávu zveřejnilo v úterý město Beroun. Jeden z trojice oblíbených večerníčkových medvědů Matěj tiše a ve spánku zemřel. Jeho ošetřovatelka ho našla ráno bez známek života. Bylo mu 23 let.

Berounští medvědi Matěj a Kuba. | Video: Michal Bílek

Matěj se v posledních několika dnech necítil dobře, jeho zdravotní stav byl průběžně konzultován jak s ošetřujícím veterinářem, tak s odborníky z plzeňské ZOO, kde mají s chovem medvěda hnědého bohaté zkušenosti.

Prohlédla ho i veterinářka, která se stará o medvědy na Točníku. „Celkové vyšetření, které by dokázalo určit hlavní příčinu jeho potíží, se mělo uskutečnit právě dnes. V pondělí se Matějův stav mírně zlepšil, prošel se po výběhu, vykoupal v bazénku a okolo jedenácté hodiny ulehl do své ložnice. Bylo to úplně naposledy,“ informovalo město na svých webových stránkách.

Zdroj: Petra Lišková

Do berounského medvědária se trojice hvězd večerníčkových příběhů režiséra Václava Chaloupka nastěhovala na podzim roku 2000.

Medvíďata Kuba, Matěj a Vojta přišla na svět na začátku stejného roku v Českém Krumlově, medvědice se o ně ale nestarala, a tak ji nahradil právě Chaloupek. A s roztomilou trojicí natočil seriál Méďové.

Po kariéře před kamerou našli večerníčkoví medvědi domov v Berouně. Dnes už zbývá jen Kuba. Vojta uhynul na jaře roku 2016, Matěj 18. dubna 2023.

Berounští medvědi jsou totiž už několikátou generací, která vznikla příbuzenským křížením a všichni z vrhu tak mohou trpět genetickými vadami. První z bratrů Vojta zemřel již před sedmi lety na selhání srdce a selhání některého z orgánů je nejpravděpodobnější příčinou úmrtí Matěje. Ve volné přírodě by se ale tak vysokého věku nikdy nedožili. Stejně jako jeho bratr Vojta bude také Matěj po své smrti sloužit pro výuku budoucích odborníků v oboru zoologie.

Zdroj: Město Beroun